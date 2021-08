Record de 900 millions de dollars par mois pour les ventes de NFT alors que les CryptoPunks deviennent stratosphériques

in

27 août 2021 12:28 UTC

| Mis à jour:

27 août 2021 à 12:28 UTC

Par Clark

Près de 400 millions de dollars ont été dépensés en CryptoPunks au cours des trente derniers jours.

Août s’annonce comme un mois record pour les ventes de jetons non fongibles avec près de 900 millions de dollars dépensés au cours des trente derniers jours.

Selon les informations du portail de fuite Nonfungible, 896 millions de dollars ont été dépensés en NFT au cours des trente derniers jours. Le nombre dépassera sans aucun doute les 900 millions de dollars d’ici la fin du mois, marquant un tout nouveau record pour le commerce en plein essor.

Le nombre est plus du triple du meilleur mois précédent pour les ventes de NFT en mai, 255 millions de dollars ont été sursouscrits. Le mois d’août a vu les ventes monter en flèche et cela s’est principalement produit jusqu’à CryptoPunks et Axie Eternity.

Selon Cryptoslam, un record de 397 millions de dollars de ventes CryptoPunk a eu lieu à ce stade ce mois-ci. La valeur de vente commune pour les punks pixelisés pourrait être de 214 000 $. L’un des plus chers jamais sursouscrits était la variété 7523, un punk extraterrestre rare portant un masque qui a coûté 11,5 millions de dollars lors d’une vente aux enchères très Sotheby’s en juin.

Plus tôt dans la semaine, la grande carte de crédit Visa a déclaré qu’elle avait acheté son propre CryptoPunk pour 49,5 ETH, un prix juste en dessous de 150 000 $ au moment de l’achat. Le responsable de la cryptographie chez Visa Cuy Sheffield a déclaré :

«Avec notre achat CryptoPunk, nous sautons d’abord dans les pieds. Cela peut être simplement le début de notre travail dans cet endroit.

Le point de vente chinois Chinese Blockchain rapporte que les investisseurs chinois achètent des CryptoPunks comme des petits pains proverbiaux. Cai Wensheng, le père fondateur de la société de logiciels pour smartphones Meitu, a déboursé CryptoPunk 8236 avec 125 ETH, soit environ 387 000 $.

Meitu était l’une des principales sociétés cotées en bourse en Chine à parier massivement sur les crypto-monnaies, achetant 100 millions de dollars en Bitcoin et Ethereum plus tôt cette année.

Les NFT ont également été à l’origine de l’adoption de la crypto-monnaie de jalonnement Tezos. Selon un article de journal publié plus tôt cette année, les plateformes Tezos NFT se sont révélées attrayantes pour les artistes grâce à des frais de transaction peu élevés et à un mécanisme supplémentaire d’accord de preuve de participation à faible consommation d’énergie, privilégié par les artistes soucieux de l’environnement.

Clark

Chef de la technologie.