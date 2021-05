Record de DEX Un nouvel ATH en volume; Les échanges décentralisés ont atteint le premier milliard de dollars en mai

Uniswap représente une part monstre du volume des DEX, tandis que sur le marché au comptant, Binance à lui seul a bondi de 110 milliards de dollars. Deribit est le leader du marché des options pour BTC et ETH, tandis que CME a fait 6 milliards de dollars pour les contrats à terme Bitcoin et 2 milliards de dollars pour les contrats à terme Ether.

Les dernières 24 heures ont été sauvages, effaçant des milliards de dollars du marché total alors que les prix de la crypto-monnaie se sont effondrés de plus de 50%. Ceci, bien sûr, a entraîné une flambée des volumes d’échange.

Selon CoinGecko, sur le marché au comptant, le volume de Binance a dépassé 110 milliards de dollars tandis que Huobi et OKEx ont enregistré respectivement 40 et 33 milliards de dollars. Le plus grand échange cryptographique de Corée du Sud, Upbit, avait un volume d’environ 27 milliards de dollars, tandis que Coinbase avait un peu plus de 20 milliards de dollars.

Binance, OKEx et Huobi ont pris les trois premières places sur le marché à terme.

Sur le marché à terme de Bitcoin, un volume de 241 milliards de dollars a été enregistré, contre 84 milliards de dollars la veille, selon Skew. De 53 milliards de dollars mardi, le volume des contrats à terme sur Ether a grimpé à 141 milliards de dollars.

Hier a marqué le premier jour avec plus de 200 milliards de dollars échangés sur le marché à terme du bitcoin, écrasant le record de 184 milliards de dollars de février. Nouveau volume de trading quotidien ATH: 241 milliards de dollars☑️ Données: @skewdotcom pic.twitter.com/w7vpQcBmZM – Arcane Research (@ArcaneResearch) 20 mai 2021

La plate-forme de dérivés FTX a dépassé les 50 milliards de dollars en volume. Il y a à peine un an, il atteignait ses 10 premiers milliards de dollars.

Sur CME, pendant ce temps, les contrats à terme sur Bitcoin ont enregistré un volume de 6 milliards de dollars tandis que les contrats à terme sur Ether ont enregistré 2 milliards de dollars, contre plus de 2,5 milliards de dollars le 13 mai.

Sur le marché des options, Deribit a dominé le marché du Bitcoin avec 2 milliards de dollars en volume et Ether avec 1 milliard de dollars; ni un nouveau record.

Les échanges de crypto-monnaie centralisés n’étaient pas les seuls à afficher des volumes records en une journée aussi volatile.

Avec 10 jours restants en mai, le volume collectif de DEX a atteint un nouveau record de 105 milliards de dollars, contre 80 milliards de dollars le mois dernier, selon Dune Analytics.

Au cours des dernières 24 heures, les DEX ont réalisé un volume de transactions de 11,51 milliards de dollars et de 41 milliards de dollars au cours des 7 derniers jours.

Uniswap a représenté une part monstre de ce volume à 5,4 milliards de dollars, suivi de près de 3 milliards de dollars par SushiSwap.

Alors que le volume de Curve s’élevait à un peu moins d’un milliard de dollars, 0x Native et Bancor ont tous deux fait un peu plus d’un demi-milliard de dollars.

Uniswap reste clairement le gagnant, ayant capturé plus de 50% des parts de marché, atteignant à un moment donné un nouveau sommet de 61% en 2021.

Uiswap V3 est en fait le plus grand DEX à côté d’Uniswap V2 et cherche à surpasser sa propre plate-forme. Comme le dit Mason Nystrom, analyste de recherche chez Messari, «Le seul DEX qui bat Uniswap est Uniswap.»

