Record de la ‘génération Doncic’ : 1 371 millions de rénovations

Les terme de renouveler les contrats de recrues à l’échelle du repêchage de la NBA 2018 a pris fin ce matin, celui avant le début d’une nouvelle saison, et il y a Nouveautes sur divers fronts.

Il y a eu un total de quinze joueurs, onze si l’on ne compte que ceux qui ont été choisis au premier tour, et le décompte montre un nouveau record pour ce type de renouvellement. Le chiffre varie car une considération importante doit être faite : dans le maximum de 5 ans à 207 millions, auquel quatre joueurs ont atteint, ce chiffre doit être séparé du plus bas (172), puisque le plus élevé est soumis au respect de l’objectif de entrer dans les meilleurs quintettes de la saison. Le total est de 1 371 millions de dollars, le chiffre le plus élevé pour une génération, même s’il doit être abaissé à 1 266 millions de dollars, ce qui est aussi un record, au cas où aucun des trois qui ne sont pas Doncic – atteint l’an dernier – n’a atteint l’objectif.. Entre ces deux nombres se situera le montant total des renouvellements de ce marché.

Les quatre des 207 millions sont Luka Doncic (Mavericks), Trae Young (Hawks), Michael Porter (Nuggets) et Shai Gilgeous-Alexander (Tonnerre). Des contrats comme ceux de Gary Trent (Blazers, 54×3) et Devonte ‘Graham (Pélicans, 47×4), grand malgré le fait qu’il appartenait à des joueurs qui ne figuraient pas dans le top 30 de la liste de sélection il y a trois ans. Bruce Brown (Filets) et Hamidou Diallo (Pistons) ils ont également été renouvelés et n’étaient pas non plus au premier tour. Les autres entreprises sont : Jaren Jackson (Grizzlies, 105×4), Mikal Bridges (Suns, 90×4), Kevin Huerter (Hawks, 65×4), Wendell Carter (Magic, 50×4), Robert Williams (Celtics, 54×4), Landry Shamet (Suns, 43×4) et Grayson Allen (Bucks, 20×2).

A noter deux absences très notables dans les noms cités. Fondamentalement parce que nous parlons du premier et du deuxième choisis dans ce repêchage de la NBA 2018. Les deux Suns avec DeAndré Ayton comme les rois avec Marvin bagley Ils ne sont pas parvenus à un accord et laissent Doncic, déjà avec deux cents millions d’assurés, en tête de la portée à cet égard.

Trent, Diallo, Brown et Graham ont eu un mandat différent de celui des joueurs du premier tour. Jusqu’à la fin de la saison il y a une échéance avec les autres joueurs qui, au-delà de la 30e place, ont également été choisis ce soir-là en juin il y a trois ans. Mitchell Robinson, centre des Knicks, ou Jalen Brunson, coéquipier de Doncic sur les Mavericks, sont quelques-uns des noms qui se démarquent dans cette variante.