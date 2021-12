Record de l’Inter Milan | L’Inter refait surface en fonction des buts

18/12/2021 à 15h54 CET

2021 a été l’année de la réparation pour l’Inter Milan sur la scène du football européen. Les « neoazurris » ont une nouvelle fois inscrit leur nom dans les pages d’or du football italien, tout en montrant leur meilleur visage dans les compétitions européennes, après des années de mauvais résultats.

La réalisation du Scudetto 2020/21, et la bonne performance de la phase de groupes de la Ligue des Champions, ont remis l’équipe sur la scène des grandes équipes du football mondial. Et le grand secret a été dans les buts. L’Inter a émergé comme une équipe avec un grand coup offensif et a réalisé son meilleur bilan de l’histoire.

100 buts marqués par l’équipe de Milan en 2021 dans la série A. A données jamais obtenues, parce que leur meilleure note était de 1950, quand ils ont réussi à marquer 99 buts. Les hommes d’Inzaghi sont désormais leaders du classement, et en l’absence du match de mardi prochain contre Turin, ils pourraient clôturer l’année et le premier tour en haut du classement.

Un petit coup de main pour consolider le leadership

L’Inter s’est imposé dans le leadership de la ligue italienne de football après avoir battu le fond, Salernitana, qui a perdu 0-5 avec des buts de Ivan Perisic, Denzel Dumfries, Alexis Sánchez, Lautaro Martínez et Roberto Gagliardini.

L’Inter restera à la première place à la fin de la journée, quoi que fasse Milan. Pour l’instant, en attendant le choc qu’il doit jouer contre Naples, il est à quatre points. La Salernitane n’a pas surpris et les hommes de Simone Inzaghi poursuivent leur belle séquence de victoires consécutives : ils en ont déjà six.