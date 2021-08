Record de température en Espagne : 47,2ºC à Montoro (Córdoba)

15/08/2021 à 10h44 CEST

La vallée du Guadalquivir a été à la hauteur de son surnom de « pan d’Espagne » en figurant dans le record historique de la température la plus chaude du pays, atteint ce samedi.

La municipalité cordouane de Montoro a battu le record de la température la plus élevée mesurée en Espagne à un observatoire sur le réseau principal de l’Agence météorologique d’État (Aemet) lors de l’enregistrement de 47,2 degrés Celsius à 17h10 le samedi 14 août, au-dessus du record précédent que la capitale Cordoue avait de 46,9 degrés le 13 juillet 2017.

Selon le site Internet Aemet, cette commune et neuf autres communes andalouses ont enregistré ce samedi les températures les plus élevées du pays. Montoro a déjà enregistré la température la plus élevée vendredi avec 46,2 degrés.

Après la température de Montoro, il y a l’aéroport de Cordoue avec 46,9 degrés à 17h50, Écija (Séville) avec 46,6 degrés à 16h00 et Aguilar de la Frontera (Córdoba) avec 46,5 degrés à 17h20.

La cinquième température la plus élevée vendredi en Espagne et en Andalousie est pour Fuente Palmera (Córdoba) avec 46,4 degrés à 17h10, la sixième est pour Fuentes de Andalucía (Séville) avec 46,3 degrés en même temps et la septième est pour l’aéroport de Grenade avec 46 degrés à 15h40.

Ils complètent le top ten Espiel (Córdoba) avec la même température que l’aéroport de Grenade à 16h10, la capitale de Grenade avec 45,9 degrés à 16h20 et La Puebla de los Infantes (Séville) avec 45,7 degrés à 17h00.

De nombreuses autres stations ont battu leurs records de température maximale entre vendredi et samedi.

Teruel, par exemple, a atteint 40,9°C samedi après les 40,8°C de vendredi, dépassant son maximum historique de 40,2°C le 10 août 2012. Cuenca a également dépassé son historique, marquant un maximum de 41,5°C vendredi, ce qui signifie dépasser son record historique de presque 2°C.

À Madrid, la gare de l’aéroport de Barajas a enregistré un maximum de 42,5 °C samedi, battant de trois dixièmes son maximum absolu à ce jour.

Il convient également de noter les valeurs minimales enregistrées aux premières heures du vendredi au samedi. Dans de nombreuses régions du pays, il n’est pas descendu en dessous de 25 °C. La nuit était suffocante, avec des températures minimales qui, par exemple, à Olvera (Cadix) sont restées à 30,8ºC et à Cazorla (Jaén) à 29ºC, rapporte le portail eltiempo.es.

Bien qu’il y ait des températures enregistrées en Espagne encore plus élevées que les 47,2º le samedi, atteignant 50ºC dans certains cas Au début du XXe siècle, il s’agissait de mesures qui ne faisaient pas encore partie des registres systématisés de l’Institut national de la météorologie, et elles n’ont pas toujours la fiabilité technique requise.

L’AEMET se souvient que les records sont homologués dans les gares principales, puisqu’ils sont suivis par le personnel de l’AEMET et que les observations y sont faites conformément aux directives établies par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) en ce qui concerne les horaires, la méthodologie et les variables observées.

En ce qui concerne la vague de chaleur actuelle, la première de l’année, l’Agence météorologique d’État a activé de vendredi à dimanche un avertissement rouge pour les températures élevées dans toutes les provinces, à l’exception de Malaga et d’Almería, où il est orange.

Comme détaillé par l’Aemet sur son site internet, ce dimanche la campagne cordouane (46 degrés) aura le rouge activé ; Andévalo et Condado (Huelva) et la vallée du Guadalquivir de Jaén, avec 45 degrés ; et Cuenca del Genil (Grenade), Morena et Condado, et Cazorla et Segura (Jaén), et la campagne sévillane, avec 44 degrés.

