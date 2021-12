Record d’homicides ville après ville

Avec trois semaines encore en 2021, au moins 12 grandes villes américaines ont battu leurs records annuels d’homicides. Deux autres villes sont sur le point de le faire.

Les villes qui ont déjà subi un nombre record d’homicides sont :

Philadelphie, Pennsylvanie

Columbus, Ohio

Indianapolis, Indiana

Louisville, Kentucky

Saint-Paul, Minnesota

Portland, Oregon

Tucson, Arizona

Tolède, Ohio

Austin, Texas

Rochester, New York

Albuquerque, Nouveau-Mexique

Bâton Rouge, Louisiane

Cinq de ces villes – Columbus, Indianapolis, Louisville, Toledo et Baton Rouge – ont battu des records établis en 2020. C’était l’année où les homicides ont augmenté de 30% à l’échelle nationale, le plus grand bond en une seule année depuis que le FBI a commencé à enregistrer des statistiques sur la criminalité il y a 60 ans. .

Les deux villes susceptibles de battre leur record annuel avant la fin du mois sont Minneapolis et Milwaukee.

Chicago ne battra pas le record qu’il avait établi en 1970. Cependant, il est en tête du pays avec 739 homicides à la fin novembre, une légère augmentation par rapport à 2020.

Qu’ont en commun les 15 villes en proie aux homicides mentionnées ci-dessus ? Chacun d’eux a un démocrate comme maire.

Je ne peux pas parler des spécificités de l’application de la loi dans les 15 villes. Cependant, nous avons couvert l’abdication, en effet, par les forces de police à Portland et Minneapolis. Nous connaissons également les politiques pro-criminelles et anti-policières du procureur en chef de Philadelphie soutenu par Soros, Larry Krasner.

Krasner, en passant, affirme que Philadelphie ne connaît pas de vague de criminalité. Cette déclaration volontairement ignorante a suscité des hurlements de dérision de la part des résidents et des responsables de Philadelphie :

L’ancien maire de Philly Michael Nutter n’a pas mâché ses mots

[Krasner’s statements are] certains des commentaires les pires, les plus ignorants et les plus insultants que j’aie jamais entendus de la part d’un élu. Il faut une certaine audace d’ignorance et privilège blanc dire ça tout de suite. . . . Je dois me demander quel genre de monde foiré de veille blanche Krasner vit pour avoir si peu de respect pour les vies humaines perdues, dont beaucoup sont noires et brunes, alors qu’il fait avancer son propre profil national en tant que procureur de district progressiste.

(Je souligne)

Darnetta Arce, directrice exécutive de l’association civique Brewerytown and Sharswood dans le nord de Philadelphie, s’est plainte :

Les gens se font voler des voitures à la station-service. Nous avons des gens qui se font voler alors qu’ils marchent dans la rue. Nous avons des gens qui se font tirer dessus. Donc, non, ce n’est pas sûr dans notre communauté en ce moment.

L’actuel maire de Philadelphie, Jim Kenney, a reconnu :

C’est terrible de se lever chaque matin et d’aller voir les chiffres, puis de regarder les nouvelles et de voir les histoires. C’est juste fou. C’est juste fou et ça doit s’arrêter.

Mais cela ne s’arrêtera pas, pas avec un procureur en chef de gauche radicale qui refuse de reconnaître le problème, même face aux statistiques montrant que sa ville d’environ 1,5 million d’habitants a connu plus d’homicides cette année (521 au 6 décembre) que les deux plus grandes villes du pays, New York (443 au 5 décembre) et Los Angeles (352 au 27 novembre). Les 521 homicides représentent une augmentation de 13% par rapport à 2020, une année presque record à Philadelphie.

Je soupçonne que, pour Krasner, ce n’est pas un problème, pas un problème qui le préoccupe de toute façon. Il s’inquiète de l’incarcération des Noirs – de la « justice sociale », pas de la sécurité publique ou, en fait, de la justice réelle.

Krasner peut être un cas extrême, mais ses opinions ont pris racine ailleurs. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles plus d’une douzaine de villes établiront des records d’homicides cette année.