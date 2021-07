record d’or et du monde au 100 papillon

31/07/2021 à 04h22 CEST

PE / Madrid

Le nageur américain Caeleb Dressel a remporté la médaille d’or au 100 mètres papillon ce samedi de la natation des Jeux Olympiques de Tokyo, réalisant son troisième métal d’or au rendez-vous et également avec un record du monde. L’Américain, déjà champion du 100 mètres nage libre et du relais 4×100 nage libre, a dominé l’épreuve de bout en bout et s’est imposé avec un temps de 49,45, améliorant de cinq centièmes son propre record du monde et menant de 23 centièmes le Hongrois Kristof Milak et en plus d’une seconde au Suisse Noe Ponti.

McKeown, médaille d’or au 200 dos féminin

Le nageur australien Kaylee McKeown a remporté la médaille d’or au 200 mètres dos ce samedi devant la Canadienne Kylie Masse et sa compatriote Emily Seebohm. McKeown, qui avait déjà repris le 100 dans la capitale japonaise, a signé une belle finale pour venir à bout de ses rivaux et remporter la victoire avec un record de 2 :04.68, dépassant Masse de 74 centièmes, l’argent également à l’hectomètre et qu’il a dominé jusqu’au dernier tour, et à 1,49 à Seebohm.

Ledecky remporte le 800 gratuit

Le nageur américain katie ledecky a été fait ce samedi avec son deuxième médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo après avoir remporté le 800 mètres nage libre, rééditant ainsi ses victoires à Rio 2016 et Londres 2012.

Ledecky est devenue la “reine” des épreuves de longue distance et a rejoint ce métal d’or à celui obtenu dans le 1500 et le quatrième au total dans la capitale japonaise, ce qui lui permet d’atteindre les dix métaux olympiques après le cinq de 2016 et le celui qu’il a réalisé à Londres 2012.

L’Américaine était aux commandes de la finale depuis le début et a fini par s’imposer avec un temps de 8 :12,57, loin de son record du monde (8 :04,79). Après elle est venue l’Australienne Ariarne Titmus, 1,26, tandis que le bronze, près de six secondes, est allé à l’Italienne Simone Quadarella.