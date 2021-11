Record Guinness pour frapper le sac

Communiqué de presse

Hier était un grand jour pour la famille Le club des boxeurs. Votre maître, Image de balise Ricardo Serravalle, a réussi à relever le défi proposé il y a quelques semaines dans lequel il a dû surmonter 27 heures d’affilée en frappant un sac de boxe.

Quelque chose de plus qu’un record

Avec cette action, The Boxer Club a souhaité rejoindre la campagne lancée par la Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR) à l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 #CambiaLasRules. C’est donc plus qu’un record Guinness. Ricardo Serravalle a réalisé ce défi solidaire soutenu en tout temps par The Boxer Club.

27 heures d’affilée valent un record Guinness

Le défi a commencé le samedi 30 octobre à 10h00 au club de l’école de boxe de la Calle Doctor Castelo, 41 ans, à Madrid. Tout au long de la journée, vous avez pu voir comment diverses personnalités telles que le boxeur professionnel Jennifer « Tempête » MirandaPlusieurs élèves de l’école ou moniteurs d’autres clubs sont venus encourager Ricardo et collaborer au challenge.

Vers midi, dimanche 31 octobre, Ricardo est parvenu, encouragé après un compte à rebours lancé par les personnes présentes, à dépasser nettement le record Guinness.

De plus, les 27 heures qu’a duré le défi, ont pu être suivies sans interruption via YouTube.

Le Boxer Club est la plus grande école de boxe d’Espagne

Grâce à cette action, The Boxer Club a conclu un accord avec le CEAR afin que les personnes en situation de vulnérabilité puissent s’intégrer en pratiquant la boxe dans ses 40 clubs à travers l’Espagne. Avec sa méthode d’entraînement unifiée (Old School Boxing®) et avec des professionnels qualifiés (Boxer Masters®), les boursiers au titre de cet accord pourront profiter de tous les bienfaits de notre sport.