Record! Le combat Canelo vs Saunders réunira plus de 70 000 spectateurs dans les tribunes

Nouvelle démonstration du pouvoir d’invoquer Saul ‘Canelo’ lvarez. Le face à face entre le combattant mexicain et britannique Billy Joe Saunders ce samedi (tôt le matin du samedi au dimanche en Espagne) se réuniront dans le At & T Stadium au Texas (États-Unis), siège de la Cowboys de Dallas de la NFL, à plus de 60 000 personnes, un nombre record.

Ce sera l’événement sportif mondial qui attire le plus de spectateurs, après les 51 838 personnes qui ont assisté samedi dernier à la Derby kentucky équestre et dépassera également le record que jusqu’à présent avait la revanche entre Mohamed Ali Oui Léon tourne dans le Superdome de la Nouvelle-Orléans, aujourd’hui connu sous le nom Superdome Mercedes-Benz, en 1978, qui comptait 63 352 téléspectateurs.

Le pmoteur Eddie Hearn, l’une des personnes les plus influentes de la boxe contemporaine, a été la force motrice de certaines des soirées les plus engageantes de l’histoire de la boxe britannique, à commencer par Carl Froch Oui George bosquets dans le stade de Wembley à Londres, puis des citations des poids lourds entre Anthony Josué contre Wladimir Klitschko Oui Alexandre Povetkine (90 000 personnes l’ont vu en direct), ainsi que le stade de Cardiff face à face entre Joseph Parker Oui Carlos Takam (qui a séduit 75 000 personnes). Pour cette raison, Hearn montre sa satisfaction. “C’est l’un des plus grands événements auxquels j’ai jamais participé et ce matin, nous avons officiellement battu le record de la plus grande foule en salle de l’histoire de la boxe américaine”, a déclaré Hearn.

Et est-ce que Allvarez Oui Saunders ont déjà battu des records de prévente pour leur combat du samedi soir, avec plus de 65 000 billets maintenant vendus avec un reste limité comme capacité du Stade AT&T c’est 80 000 emplacements.

“Ça montre que quand on le fait bien, on a un sport monstrueux entre les mains”

«Nous aurons 70 000 personnes au stade AT&T samedi soir. Je suis absolument excité à ce sujet, je pense que cela pourrait être le meilleur environnement que nous ayons jamais vu. Les chiffres pour ce combat vont très bien, et je pense que c’est formidable pour tout le monde – le plus grand événement en direct depuis le début de la pandémie, et la boxe l’a fait. Cela montre simplement que lorsque vous le faites bien, nous avons un sport monstrueux entre nos mains », a ajouté Hearn, pour qui « la boxe sera présentée samedi. Nous pouvons être aussi fiers que des paons la nuit car tout le monde dans le monde nous regarde, voit l’atmosphère et se dit « wow, c’est de la boxe ! » Les gens doivent se brancher pour profiter de cette atmosphère et de ce produit, et tous ceux qui regardent samedi seront émerveillés. Je suis excité que Billy puisse sortir et montrer ce dont il a dit qu’il a toujours été capable, et je suis excité pour Saul parce que l’atmosphère pour lui sera incroyable, donc le meilleur gagne. “

‘Canelo’ Alvarez (55-1-2, 37 KO) Oui Saunders (30-0-0, 14 KO) se disputera les titres du super milieu de la Conseil mondial de boxe (WBC) et de la Association mondiale de boxe (WBA), propriété du boxeur mexicain, et celle du Organisation mondiale de boxe (WBO), qui appartient aux Britanniques.

