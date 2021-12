Record mis à jour de la Copa do Brasil

16/12/2021 à 08:00 CET

L’A. Mineiro a balayé la Copa do Brasil et a ajouté son deuxième titre à son palmarès, après celui obtenu en 2014. En finale aller-retour, il n’a pas laissé d’option à un spécialiste des tournois aller-retour comme Ath. Paranaense, qui a déjà remporté cette saison la Copa Sudamericana. Le Galo était déjà sorti de la finale condamné au match aller à Belo Horizonte avec un final 4-0 et, au match retour, il a obtenu une deuxième victoire : 1-2. Le score de 6-1 dans les deux matchs rend explicite la supériorité de l’équipe dirigée par Cuca.

La saison 2021 a été historique pour le Galo qui a répété l’exploit de 2003 de Cruzeiro, qui est son fidèle rival, en obtenant sa Triple Couronne particulière qui comprend le Championnat Mineiro, le Brasileirao (qu’At. Mineiro a remporté après une interruption de 40 ans) et la Coupe du Brésil.

Celui qui continue de dominer la liste des vainqueurs du tournoi KO brésilien est Cruzeiro, qui compte 6 titres (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 et 2018), Il est suivi du Gremio avec 5 (1989, 1994, 1997, 2001 et 2016), qui cette saison a fini par descendre en Serie B du Brasileirao.

Avec trois titres, il y a les deux clubs les plus tordus du pays : Corinthiens (1995, 2002 et 2009) et Flamengo (1990, 2006 et 2013). Et puis à. Mineiro avec deux (2014 et 2021).

Puis jusqu’à dix clubs apparaissent avec un seul titre : Ath. Paranaense (2019), Criciúma (1991), Fluminense (2007) Internacional (1992), Juventude : (1999), Paulista (2005), Santo André (2004), Santos (2010), Sport (2008) et Vasco da Gama ( 2011).

LA LISTE ACTUALISÉE DES CHAMPIONS DE LA COUPE DU BRASIL

1989 – Gremio1990 – Flamengo1991 – Criciúma1992 – Internacional1993 – Cruzeiro1994 – Gremio1995 – Corinthians1996 – Cruzeiro1997 – Gremio1998 – Palmeiras1999 – Juventude2000 – Cruzeiro2001 – Gremio2002 – Corinthians2003 – Cruzeiro2004 – Saint Pauline2005 Flame2005mengo2004 – Saint2014 Pauline -2005 Flamineth Mineiro2015 – Palmeiras2016 – Gremio2017 – Cruzeiro2018 – Cruzeiro2019 – Ath. Paranaense2020 – Palmeiras2021 – At. Mineiro

Comme l’At. Mineiro a fait un doublé en remportant la Copa do Brasil et le Brasileirao jouera la troisième édition de la Supercopa do Brasil contre Flamengo, qui a été le deuxième classé du championnat de la ligue.