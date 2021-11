Record mis à jour de la Copa Libertadores

28/11/2021 à 15h52 CET

Palmeiras est entré dans le groupe restreint des triples champions de la Copa Libertadores, battant Flamengo 2-1, avec un dernier but de Deyverson en prolongation. L’équipe de São Paulo a également réussi à remporter deux tournois d’affilée (2020 et 2021), ce qui n’était pas arrivé depuis 20 ans avec les légendaires Boca Juniors entraînés par Carlos Bianchi.

Les équipes du Brasileirao dominent la principale compétition de clubs sud-américains lors des dernières éditions : Ils ajoutent déjà quatre titres sur les cinq derniers possibles, auxquels il faut ajouter deux finales consécutives entre équipes brésiliennes consécutives.

Les clubs argentins continuent cependant de dominer le décompte général avec 25 titres ; Les Brésiliens atteignent déjà 21 ans, suivis des Uruguayens avec huit ; avec trois apparaissent les Colombiens et les Paraguayens ; et avec un il y a le Chili et l’Equateur.

Le champion des champions est toujours l’Independiente, d’Avellaneda avec 7 blessures (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 et 1984), suivi de Boca Juniors avec 6 (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 et 2007) et le troisième est l’historique Peñarol avec 5 (1960, 1961, 1966 , 1982 et 1987).

Deux clubs argentins en comptent quatre : River Plate (1986, 1996, 2015 et 2018), qui était à un pas d’atteindre sa troisième finale consécutive et Estudiantes de La Plata (1968, 1969, 1970 et 2009).

Palmeiras est la quatrième équipe brésilienne à remporter trois titres Libertadores, après Santos, Sao Paulo et Gremio.

TITRES DES LIBERTADORES PAR CLUBS

Indépendant (7) : 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 et 1984 Boca Juniors (6) : 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 et 2007 Peñarol (5) : 1960, 1961, 1966, 1982 et 1987 River Planche (4) : 1986, 1996, 2015 et 2018 Etudiants (4) : 1968, 1969, 1970 et 2009 Olympie (3) : 1979, 1990 et 2002 Nationale (3) : 1971, 1980 et 1988 Sao Paulo (3) : 1992, 1993 et ​​2005 Santos (3) : 1962, 1963 et 2011 Guilde (3) : 1983, 1995 et 2017 Palmeiras (3) : 1999, 2020 et 2021 Cruzeiro (2) : 1976 et 1997 International (2) : 2006 et 2010 Atlético Nacional (2) : 1989 et 2016 Flamengo (2) : 1981 et 2019Course (1) : 1967Argentinos Juniors (1) : 1985Colo-Colo (1) : 1991Vélez Sarsfield (1) : 1994Vasco da Gama (1) : 1998LDU ( 1) : 2008Corinthiens (1) : 2012Atlético Mineiro (1) : 2013 San Lorenzo (1) : 2014

LA LISTE ACTUALISÉE DES CHAMPIONS DE LA COUPE LIBERTADORES

1960 – Peñarol (URU) 1961 – Peñarol (URU) 1962 – Santos (BRA) 1963 – Santos (BRA) 1964 – Indépendant (ARG) 1965 – Indépendant (ARG) 1966 – Peñarol (URU) 1967 – Racing (ARG) 1968 – Etudiants (ARG) 1969 – Etudiants (ARG) 1970 – Etudiants (ARG) 1971 – National (URU) 1972 – Indépendant (ARG) 1973 – Indépendant (ARG) 1974 – Indépendant (ARG) 1975 – Indépendant (ARG) 1976 – Cruzeiro ( BRA) 1977 – Boca Juniors (ARG) 1978 – Boca Juniors (ARG) 1979 – Olimpia (PAR) 1980 – National (URU) 1981- Flamengo (BRA) 1982 – Peñarol (URU) 1983 – Guild (BRA) 1984 – Indépendant ( ARG) 1985 – Argentino Juniors (ARG) 1986 – River Plate (ARG) 1987 – Peñarol (URU) 1988 – National (URU) 1989 – At. Nacional (COL) 1900 – Olimpia (URU) 1991 – Colo-Colo (CHI) 1992 – Sao Paulo (BRA) 1993 – Sao Paulo (BRA) 1994 – Vélez Sarsfield (ARG) 1995 – Gremio (BRA) 1996 – River Plate ( BRA) 1997 – Cruzeiro (BRA) 1998 – Vasco da Gama (BRA) 1999 – Palmeiras (BRA) 2000 – Boca Juniors (ARG) 2001 -Boca Juniors (ARG) 2002 – Olimpia (PAR) 2003 – Boca Juniors (ARG) 2004 – Once Caldas (COL) 2005 – Sao Paulo (BRA) 2006 – International (BRA) 2007 – Boca Juniors (ARG) 2008 – LDU (ECU) 2009 – Étudiants (ARG) 2010 – International (BRA) 2011 – Santos (BRA) 2012 – Corinthiens (BRA) 2013 -At. Mineiro (BRA) 2014 – San Lorenzo (ARG) 2015 – River Plate (ARG) 2016 – Atlético Nacional (COL) 2017 – Gremio (BRA) 2018 – River Plate (ARG) 2019 – Flamengo (BRA) 2020 – Palmeiras (BRA) 2021 – Palmeiras (BRA)

Palmeiras sera le représentant de la Conmebol lors de la prochaine édition de la Coupe du monde des clubs, aux Émirats arabes unis et jouera la Recopa Sudamericana 2022 contre Ath. Paranaense, champion de la Coupe d’Amérique du Sud.