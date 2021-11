Record mis à jour de la Copa Sudamericana

21/11/2021 à 02:26 CET

L’Ath. Paranaense a été proclamé champion de la Coupe d’Amérique du Sud 2021 en battant le Red Bull Bragantino 1-0, avec un but de Nikao, en finale disputée ce samedi au légendaire stade Centenario de Montevideo. C’était la première fois que le tournoi se décidait entre deux équipes brésiliennes.

C’était le deuxième titre pour Furacao, qui avait déjà remporté l’édition 2018, ce qui lui permet de figurer parmi les clubs qui ont le plus remporté la compétition, aux côtés de Boca Juniors (2004 et 2005) et d’Independiente (2010 et 2017). Avec ce triomphe, l’équipe qui dirige Alberto Valentin Il s’est qualifié pour la Recopa Sudamericana 2020, qui affrontera le champion de la Copa Libertadores qui sortira de la finale entre Flamengo et Palmeiras le week-end prochain.

Le moment le plus attendu ! @AthleticoPR a soulevé la Coupe au Centenaire: il a remporté la finale et a remporté son deuxième CONMEBOL #Sudamericana 🔴⚫️ # LaGranConquista pic.twitter.com/IDMbWjltwm – CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) 20 novembre 2021

La deuxième compétition de clubs la plus importante d’Amérique du Sud est née en 2002 prenant le relais de tournois tels que la Supercoupe d’Amérique du Sud, la Coupe Conmebol, la Coupe Mercosur et la Coupe Merconorte. Cette année 2021 a atteint sa vingtième édition, absolument consolidée comme un titre prestigieux.

Le premier champion sud-américain était San Lorenzo, qui a ouvert la voie à la domination des clubs argentins, qui comptent déjà neuf titres avec sept clubs différents : San Lorenzo (2002), Boca Juniors (2004 et 2005), Arsenal (2007), Independiente (2010 et 2017), Lanús (2013), River Plate (2014) et Defensa y Justicia (2020).

Ensuite, il y a les Brésiliens, qui ont atteint cinq blessures. Jusqu’à présent, les champions sont : Internacional (2008), Sao Paulo (2012), Chapecoense (2016) et Ath. Parananense (2018 et 2021).

A une certaine distance se trouvent les Equatoriens, avec deux titres : LDU (2009) et Independiente del Valle (2019). Et avec un, quatre pays apparaissent : la Colombie (Independiente Santa Fe, en 2015), le Mexique (Pachuca, en 2006), qui ne dispute plus les compétitions de clubs de la Conmebol, le Chili (Universidad de Chile, en 2011) et le Pérou (Cienciano (2003 ).

LA LISTE ACTUALISÉE DES CHAMPIONS DE LA COUPE D’AMÉRIQUE DU SUD

2002 – San Lorenzo (ARG) 2003 – Cienciano (PER) 2004 – Boca Juniors (ARG) 2005 – Boca Juniors (ARG) 2006 – Pachuca (MEX) 2007 – Arsenal (ARG) 2008 – International (BRA) 2009 – LDU (Équateur) ) 2010 – Indépendant (ARG) 2011 – Université du Chili (CHI) 2012 – Sao Paulo (BRA) 2013 – Lanús (ARG) 2014 – River Plate (ARG) 2015 – Indépendant Santa Fe (COL) 2016 – Chapecoense (BRA) 2017 – Indépendant (ARG) 2018 – Ath. Paranaense (BRA) 2019 – Independiente del Valle (ECU) 2020 – Défense et Justice (ARG) 2021 – Ath. Paranaense (BRA)

A noter que le titre de Chapecoense, en 2016, était un hommage de la Conmebol avec l’aval d’At. Nacional, qui était l’autre finaliste, puisque la finale n’a pas été jouée après le terrible accident d’avion de l’équipe brésilienne dans les environs de Medellín.