Record Night des Grizzlies, problèmes de Portland et processus de réflexion DPOY

Verno et KOC discutent de la soirée record des Grizzlies alors qu’ils battent le Thunder de 73 points ! Verno était là et il décrit la scène à l’intérieur du FedEx Forum tout au long du jeu (01:58). Après avoir plaisanté aux dépens du Thunder, ils examinent attentivement la franchise et se demandent si le stockage des choix de repêchage est la bonne voie à suivre (07:22). Après avoir perdu de 31 points contre les Spurs et être tombé en dessous de 0,500, il y a un besoin certain de changement à Portland alors que le KOC explore les vrais problèmes et dit la vérité sur ce que la franchise et Dame Lillard doivent faire (13:31). Les Suns sont sur une séquence de 18 victoires consécutives avant le match de ce soir contre les Warriors, et les gars décrivent les prouesses défensives de l’ailier des Suns Mikal Bridges (30:12). Bien que DPOY soit connu comme un prix « grand homme », les gars pensent que Bridges devrait être fortement pris en compte. Ils prennent également une pause dans les discussions sur les bois durs pour discuter s’ils pourraient vivre dans un monde sans Internet (41:47). Ils font enfin le tour de l’Association et discutent des histoires les plus chaudes du week-end (46:43).

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Producteur : Jessie Lopez

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple