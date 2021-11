Record Of Lodoss War: Deedlit In Wonder Labyrinth va changer cette année

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Mettre à jour: Red Art Games a confirmé qu’il apporte Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth vers l’Europe et l’Amérique du Nord sous forme physique :

Aujourd’hui, Red Art Games est très honoré d’annoncer, en partenariat avec PLAYISM : les éditions physiques du 2D metroidvania RECORD OF LODOSS WAR : DEEDLIT IN WONDER LABYRINTH pour PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch ! Les précommandes ouvertes ouvriront à 10h00 CET aujourd’hui, le mardi 23 novembre sur la boutique Red Art Games. Un contenu bonus spécial (artbook et CD OST) sera offert pour chaque précommande jusqu’au 31 décembre !

Histoire originale [Sun 26th Sep, 2021 12:30 BST]: Playism et Team Ladybug ont annoncé que le film « Metroidvania » acclamé par la critique Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth arrive sur Nintendo Switch plus tard cette année.

Le jeu – qui est basé sur la série animée populaire – sortira également sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One le 16 décembre. Il était auparavant disponible sur Steam, où il détient actuellement un « Très positif ‘ évaluation.

Le communiqué de presse ne fait référence qu’à une version japonaise pour le moment, mais le communiqué de presse confirme qu’il prendra en charge le japonais, l’anglais, le chinois simplifié/traditionnel, le coréen, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le français, le portugais brésilien et le russe.

Les versions console présenteront une nouvelle pochette d’Hidari (Atelier Crépuscule trilogie, Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia, Toukiden).