Record Of Lodoss War: Deedlit In Wonder Labyrinth va changer cette année

Playism et Team Ladybug ont annoncé que le film acclamé par la critique ” Metroidvania ” Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth arrive sur Nintendo Switch plus tard cette année.

Le jeu – qui est basé sur la série animée populaire – sortira également sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One le 16 décembre. Il était auparavant disponible sur Steam, où il détient actuellement une « position très ‘ évaluation.

Le communiqué de presse ne fait référence qu’à une version japonaise pour le moment, mais le communiqué de presse confirme qu’il prendra en charge le japonais, l’anglais, le chinois simplifié/traditionnel, le coréen, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le français, le portugais brésilien et le russe.

Les versions console présenteront la nouvelle pochette d’Hidari (Atelier Crépuscule trilogie, Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia, Toukiden).