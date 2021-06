Recording Academy s’installe tranquillement avec l’ex-PDG évincée Deborah Dugan

Près de 18 mois après l’éviction de la directrice de la Recording Academy, Deborah Dugan, a porté toutes sortes d’allégations choquantes contre les Grammys, elle et l’organisation de 64 ans se sont tranquillement arrangées.

La Recording Academy a placé Deborah Dugan en congé administratif seulement 10 jours avant le début des 62e Grammys, citant initialement « une allégation formelle de faute » de l’assistante Claudine Little, qui avait travaillé sous Neil Portnow lorsqu’il dirigeait l’Académie entre 2002 et 2019 .

Cependant, il est apparu par la suite que Dugan – qui a rejoint l’organisation en août 2019 – avait envoyé au service des ressources humaines une note de service ferme trois semaines avant d’être mis en congé administratif. Ce document sans restriction contenait un certain nombre d’allégations étonnantes, impliquant la corruption du processus de vote des Grammys, le harcèlement sexuel et les dissimulations d’inconduite sexuelle, pour n’en nommer que quelques-unes.

Harvey Mason Jr. est devenu président et PDG par intérim de la Recording Academy après le départ de Dugan – assumant les rôles de manière permanente le mois dernier – et le directeur de courte durée des Grammys fin janvier a déposé une plainte choquante, couvrant les allégations susmentionnées ainsi que différentes prétend encore. Dugan a été officiellement licenciée en mars 2020, bien que les effets de grande envergure de ses déclarations restent apparents à l’Académie.

Et maintenant, après avoir bloqué l’accès à l’audience d’arbitrage correspondante, la Recording Academy a officiellement finalisé un accord de règlement avec Deborah Dugan.

Les parties impliquées ont reconnu le règlement via une brève déclaration largement diffusée, relayant: “La Recording Academy et Deborah Dugan ont convenu de résoudre leurs différends et de garder les termes de leur accord privés.”

En maintenant la nature « privée » de l’accord, ni les détails de leurs pourparlers ni les termes réels du règlement n’avaient été divulgués publiquement au moment de la publication de cet article. De même, Dugan – qui occupe actuellement un poste de direction chez Handshake Consultants, basé à New York – n’avait pas abordé la question sur les réseaux sociaux, bien que l’ancien supérieur d’EMI Records ait retweeté plusieurs articles sur les changements de règles et les remaniements à la Recording Academy. .

Ces changements de règles et ces remaniements semblent sur le point de continuer à arriver dans les mois (et peut-être les années) à venir, car Mason Jr., après avoir supprimé “intérimaire” de son titre, s’est engagé à poursuivre le “voyage transformateur” de la Recording Academy. Certes, à la suite des boycotts des Grammys 2020 d’artistes tels que Beyoncé et Taylor Swift, la Recording Academy a embauché un « chef de la diversité » (qui deviendra bientôt coprésident), a supprimé le mot « urbain » des catégories de prix, a procédé à des licenciements importants. , et plus.

Bien qu’ils aient réussi à éviter les boycotts continus de Beyoncé et Swift, cependant, les Grammys n’étaient pas sans plaintes de grande envergure avant l’édition 2021, car The Weeknd et Halsey ont critiqué l’événement et la Recording Academy après avoir reçu zéro nomination malgré le succès commercial de leur After Hours et Manic efforts, respectivement.

Sur ce front, la Recording Academy a voté le mois dernier pour mettre fin aux « comités d’examen des nominations » aux Grammy et a mis en œuvre une série de changements de règles supplémentaires. Mais il reste à voir si ces pivots et d’autres axés sur la transparence aideront à inverser la baisse de l’audience et des cotes d’écoute au cours des années, car les 63e Grammys ont subi une baisse de 53 % d’une année sur l’autre du nombre de téléspectateurs et une baisse de 61 % en glissement annuel. au service des notations. Les deux chiffres étaient au plus bas et les Grammys 2022 devraient avoir lieu un lundi.