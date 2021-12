Records de Noël de la NBA et où ils en sont aujourd’hui

La meilleure partie de Noël NBA est les matchs triés sur le volet qui conviennent à l’audience de la télévision nationale. Nous nous réveillons, célébrons Noël, puis, BOUM, nous obtenons le meilleur des meilleurs – les meilleures équipes, matchs, joueurs, scénarios, etc. Et une fois que la poussière est retombée, nous obtenons généralement certains des meilleurs résultats.

Cependant, le cadeau de basket-ball NBA le 25 décembre ressemble étrangement aux cadeaux sous l’arbre de la maison. Nous déballons et finissons par l’aimer jusqu’au prochain Noël et sommes prêts pour le dernier et le meilleur qui soit offert. Mais je suis ici pour réfléchir à certains de ces joyaux de vacances mémorables qui ont encore de l’importance aujourd’hui, y compris les statistiques, les records et les performances mémorables. Plongeons-y.

Bernard King marque 60 à Noël 1984



Il y a eu des performances de notation vraiment électrisantes le jour de Noël que j’ai vues à mon époque de basket-ball. Les 34 de Kobe contre les Knicks en 2012 se démarquent, tout comme les 44 de KD contre les Knicks en 2010. Mais rien ne se compare au spectacle que le grand Bernard King des New York Knicks a présenté à la foule du MSG à Noël 1984.

Depuis ce match de 1984, beaucoup ont essayé et peu s’en sont approchés. Tracy McGrady a atteint 46 points, les 44 de Durant susmentionnés et les 42 de Kobe au retour de Shaq à LA après son départ pour Miami.

Soixante points à Noël, c’est un record qui ne sera pas touché de si tôt. Peut-être pas jamais.

L’impressionnante moyenne de 43,3 de Tracy McGrady à Noël



Il est facile d’oublier à quel point T-Mac était dominant sur un joueur à son apogée, simplement à cause de toutes les blessures qui l’ont transformé en un joueur de rôle. Mais ne vous y trompez pas, McGrady était l’un des meilleurs buteurs que nous ayons jamais vus.

Pense; une combinaison Kevin Durant-Paul George qui était capable d’accrocher 40 ou 50 points à votre joueur préféré n’importe quelle nuit. En fait, c’est exactement ce qu’il a fait en tant que membre du Magic d’Orlando lorsqu’il a récolté en moyenne 43,3 points sur une séquence de trois matchs de Noël.

T-Mac’s 43 contre les Indiana Pacers en 2000, 46 contre les Detroit Pistons en ’02 et 41 contre les Cleveland Cavaliers en ’03. Même dans un petit échantillon de trois matchs, je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui approchera la moyenne de McGrady de mieux que 40 points par match.

Le record de points de tous les temps de Kobe



Saviez-vous que Kobe Bryant est le leader de tous les temps de la NBA en termes de points marqués à Noël ? En 16 matchs en carrière le jour de Noël (tous avec les Lakers), Kobe a récolté 395 points, bon pour une moyenne de 24,7.

Malheureusement, ce record n’est probablement qu’à un jour d’être battu. LeBron James entame son 16e match de Noël en carrière ce samedi avec seulement 13 points pour dépasser les 395 de Kobe. Les deux gars ont pu partager le terrain les uns avec les autres à plus d’une occasion de Noël, nous offrant des moments mémorables.

C’est cool que James porte maintenant un uniforme des Lakers et puisse battre le record dans l’arène que Kobe a construite. Donc, ce serait formidable si Bron donnait une sorte de reconnaissance ou de reconnaissance à l’exploit après le fait.

Mais maintenant, la question est : est-ce que quelqu’un attrapera LeBron sur cette liste de tous les temps une fois qu’il aura dépassé Kobe ?