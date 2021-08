Records et curiosités de Tokyo 2020

in

08/08/2021 à 14:53 CEST

.

– Le nageur australien Emma McKeon elle était l’athlète qui a remporté le plus de médailles à Tokyo, avec sept, quatre d’or et trois de bronze. Elle est la deuxième femme à atteindre ce chiffre aux Jeux après la gymnaste soviétique Maria Gorokhovskaya en 1952 (deux médailles d’or et cinq d’argent).

– L’Américain Caeleb Dressel obtenu cinq médailles d’or. Il est le dixième athlète et le cinquième nageur à y parvenir en une seule édition des Jeux.

– Athlète américain Allyson Félix il a obtenu deux médailles à Tokyo pour un total de onze (7 or, 3 argent et une bronze).

– L’athlète jamaïcain Elaine Thompson-Herah est devenue la première femme à remporter les 100 et 200 mètres en deux Jeux olympiques. Il a également remporté le relais 4×100 et accumule cinq médailles d’or. Elle est la deuxième femme à atteindre ce chiffre après Allyson Felix (7).

– Les Hollandais Sifan Hassan elle est devenue la première athlète à remporter 1 500 (bronze), 5 000 et 10 000 (or) médailles aux mêmes Jeux. Elle est la première athlète à atteindre trois podiums dans des épreuves individuelles depuis 1988 lorsque Carl Lewis et Heike Drechsler l’ont atteint en 100, 200 et longueur.

– La cavalière allemande de dressage Isabelle Werth elle est devenue la troisième athlète à remporter l’or à six Jeux olympiques différents, après la pagayeuse allemande Birgit Fischer et l’escrimeur hongrois Aladar Gerevich.

– États Unis termine en tête du tableau des médailles pour les troisièmes Jeux d’affilée. A remporté une médaille d’or de plus que la Chine (39-38)

– Un total de 94 pays différents ont obtenu au moins une médaille, plus que dans toute autre édition. Le précédent record était de 87 à Pékin 2008). Le Turkménistan, Saint-Marin et le Burkina Faso ont réalisé le premier métal de leur histoire.

– Un total de 66 pays ont obtenu au moins une médaille d’or, également un nouveau record après le 59 à Rio 2016. Les Philippines, le Qatar et les Bermudes ont remporté la première médaille d’or de leur histoire.

– les judokas japonais Hifumi Abe et Uta Abe ils sont devenus les premiers frères et sœurs à remporter des médailles d’or aux mêmes Jeux, remportant les catégories -66 kg pour les hommes et -52 kg pour les femmes.

– A 13 ans et 33 jours, le patineur japonais Nishiya momiji Elle est devenue la troisième plus jeune championne olympique de l’histoire et la première depuis 1960.

– Le cavalier australien André aujourd’huiLe joueur de 62 ans a remporté une médaille d’argent et une de bronze, faisant de lui le plus vieux médaillé depuis 1968.