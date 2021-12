Records face à face des stars de Manchester United et du Paris Saint-Germain avant la confrontation des huitièmes de finale de la Ligue des champions

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi devraient à nouveau s’affronter sur un terrain de football après que Manchester United et le Paris Saint-Germain se soient affrontés en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Les superstars se sont rencontrées en phase de groupes de la Ligue des champions la saison dernière.

Deux grands rivaux s’affronteront une fois de plus

La Juventus de Ronaldo a gagné 3-0 au Camp Nou, les Portugais marquant deux fois contre Messi et co.

Leur rivalité restera l’une des plus grandes de l’histoire, les deux joueurs faisant tout leur possible pour être couronnés le meilleur joueur du monde au cours des dernières années.

À eux deux, 12 des 13 derniers Ballons d’Or ont été remportés par le duo, Luka Modric les surpassant tous les deux en 2018.

Le duo est amical en dehors du terrain, souvent vu en train de discuter avec sa famille lors des cérémonies de remise des prix, mais lorsque le coup de sifflet retentit et que les deux sont sur le terrain, seuls les gains comptent.

Maintenant, le monde regardera à nouveau avec United et le PSG qui s’affronteront dans les huitièmes de finale du tournoi européen d’élite de cette saison.

Mais quel est leur bilan face à face ? talkSPORT.com a examiné les statistiques.

Ronaldo contre Messi

Matchs – 35

Ronaldo gagne – 10

Buts de Ronaldo – 21

passes décisives de Ronaldo – 1

Tirages – 9

Messi gagne – 16

Buts de Messi – 22

Passes décisives de Messi – 12

Donc, quand il s’agit de leur record face à face, c’est Messi qui est le vainqueur.

L’Argentin a six victoires de plus dans les matchs entre les deux joueurs, alors qu’il a un but de plus que Ronaldo et 12 passes décisives, montrant son impact global dans les matchs.

En 2018, leur dernier match d’El Clasico s’est soldé par un match nul 2-2 en Liga entre le Real Madrid et Barcelone.

Ronaldo n’a réussi que 45 minutes de football mais a quand même marqué un but, tout comme Messi, le duo mettant fin à leur rivalité espagnole historique avec le butin partagé.

Y a-t-il jamais eu une meilleure rivalité dans le football ?