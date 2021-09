Recouvrement des cotisations : lnduslnd Bank acquiert 4,79 % dans McLeod Russel en invoquant des actions nanties

in

En juin, lnduslnd Bank avait acquis 70.67.500 actions de McLeod, formant 6,77 % du capital-actions libéré, en invoquant des actions mises en gage également pour le recouvrement de ses cotisations.

Lnduslnd Bank a annoncé jeudi avoir acquis une participation de 4,79% dans le fabricant de thé endetté McLeod Russel India en invoquant des actions mises en gage pour le recouvrement de ses cotisations. Dans un dépôt en bourse, la banque a déclaré qu’à la suite d’une invocation de nantissement d’actions, elle avait acquis 50 000 000 actions de McLeod Russel, formant 4,79% du capital social libéré de la société, une partie de Williamson en difficulté financière. Groupe Magor.

“Les actions de McLeod Russel India détenues par lchamati Investments ont été mises en gage auprès de la banque pour garantir les cotisations impayées de Mcleod Russel India (MRIL), la société emprunteuse”, a déclaré lnduslnd Bank, ajoutant qu’elle avait invoqué les actions mises en gage pour le recouvrement de ses cotisations auprès de MRIL, l’un des plus grands producteurs de thé au monde.

En guise de soulagement pour le groupe Williamson Magor contrôlé par Khaitans, le National Company Law Tribunal (NCLT) a approuvé au début du mois le retrait du processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) contre McLeod après que ses promoteurs aient conclu un accord avec Techno Electric & Engineering, l’un de ses créanciers financiers.

Auparavant, la chambre de New Delhi du NCLT, par son ordonnance du 6 août, avait admis la demande d’insolvabilité déposée par Techno Electric en vertu de l’article 7 du Code de l’insolvabilité et de la faillite. Le créancier financier avait déposé la demande d’insolvabilité après que McLeod eut manqué au remboursement des prêts à terme de 100 crores de roupies et des intérêts sur ceux-ci.

Outre IndusInd Bank, les autres créanciers financiers de la société sont : Indian Bank, Axis Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, State Bank of India, UCO Bank, Punjab National Bank, Yes Bank, RBL Bank et Standard Chartered Bank, entre autres. Notamment, la participation du promoteur dans McLeod à la fin du premier trimestre de cet exercice s’élevait à 10,07 %.

