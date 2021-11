Recovery & Beyond : l’économie indienne est en hausse

Le déficit commercial garantira que les réserves n’augmenteront pas comme auparavant et que la liquidité du système bancaire n’atteindra pas à nouveau un niveau record. Actuellement, la liquidité est de Rs 10-11 lakh crore.

Par TV Mohandas Pai & Nisha Holla

Les données macroéconomiques montrent que l’économie indienne est en plein essor. L’optimisme des investisseurs et de l’industrie, combiné aux dépenses publiques, pourrait permettre à l’Inde d’enregistrer une croissance nominale de 8,5 à 10 % au cours de l’EX22, ce qui en fait la grande économie à la croissance la plus rapide. Le FMI et la Banque mondiale placent les objectifs de croissance de l’Inde dans cette fourchette. Atteindre cet objectif pourrait placer l’économie dans une position confortable pour atteindre 5 000 milliards de dollars et 10 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Les estimations de la VAB pour l’EX22 montrent que la VAB nominale a augmenté de 26,8% au T1FY22 contre -20,2% au T1FY21. Ce dernier, bien sûr, a été perpétué par les effets de Covid-19 et les blocages nationaux ultérieurs. Le PIB nominal du pays pour le premier trimestre de l’exercice 22, bien qu’il ait connu une croissance prometteuse de 31,7% par rapport au premier trimestre de l’exercice 21, ne s’est pas complètement rétabli pour être à égalité avec la trajectoire économique d’avant Covid-19. Cela est en partie dû à l’impact du verrouillage de la deuxième vague.

L’analyse sectorielle montre que l’agriculture a progressé de 11,3 % au premier trimestre de l’exercice 22 par rapport au premier trimestre de l’exercice 21, contre 5,7 % l’année précédente. Cela donne un coup de fouet au secteur dont la plus grande composante de la main-d’œuvre en dépend (43 %). Au cours de cette période, l’industrie a progressé de 67,1 %, contre -38,2 % l’an dernier. Le principal moteur de croissance de l’Inde, les services, ont augmenté de 17,8% contre -19% au cours de l’EX21. Bien sûr, les chiffres de croissance importants cette année semblent exagérés et sont dus à la baisse importante de l’exercice 21, principalement alors que le premier trimestre de l’exercice 21 a ressenti les effets immédiats de la pandémie. Une analyse similaire du T2FY22 dressera un meilleur tableau de la croissance.

Dans le secteur des services, le sous-secteur composé du commerce, de l’hôtellerie, des transports et des communications est à la traîne. Il se compose de certains des secteurs les plus touchés par la pandémie: voyages en avion, hôtellerie et hôtels, restaurants et restaurants. Le secteur a subi un nouveau bouleversement lors de la deuxième vague et se redresse lentement.

La banque est prometteuse. Les dépôts ont augmenté de 9,3% en glissement annuel jusqu’en septembre 2021, tandis que le crédit a augmenté de 6,7% en glissement annuel. Ces taux sont encourageants mais anémiques pour les objectifs que l’Inde doit poursuivre pour revenir à sa croissance rapide. Les NPA bruts sont passés de 12 % en mars 2018 à 8 % en mars 2021. Des stratégies qui contribueront à stimuler l’économie sont en jeu ; par exemple, les taux d’intérêt ont diminué de 1,5 à 2 % depuis les taux d’avant la pandémie. De même, les prêts au logement sont à un plus bas historique de 6,5% par rapport à la moyenne de 8,5% depuis avant la pandémie.

Les indicateurs macroéconomiques sont également dignes de mention. L’inflation diminue ; de 5,3 % en août, l’IPC est tombé à 4,35 % en septembre. L’industrie est à la hausse, l’IIP atteignant 11,8 % en août. Les réserves de change atteignent un niveau record de 640 milliards de dollars. Un record a également été enregistré en IDE (82 milliards de dollars au cours de l’exercice 21).

Le secteur des entreprises, lui aussi, se redresse fortement. Le ratio d’endettement a tendance à baisser pour les 600 premières sociétés non financières, atteignant 0,7 fois le pic. La croissance des bénéfices pour Q1FY22 était de 51% supérieure à celle du Q1FY20. La plupart des entreprises ont remboursé leurs dettes à un rythme record, et les prêts aux entreprises ont diminué. La décision de réduire l’impôt sur les sociétés à 25 % crée une tendance à la hausse encourageante. L’industrie parle d’augmenter les dépenses en capital pour augmenter la capacité. Par exemple, les objectifs de production d’acier sont fixés à 200-225 millions de tonnes d’ici 2025 contre 125 MT actuellement.

Les exportations indiennes jusqu’en septembre 2021 s’élevaient à 198 milliards de dollars contre 125 milliards de dollars l’an dernier : une augmentation de 58%. Mais les importations se sont élevées à 276 milliards de dollars contre 151 milliards de dollars sur la même période. Le déficit commercial s’est accru de 78 milliards de dollars contre 26 milliards de dollars l’an dernier, signifiant une augmentation de la demande d’importation. Les prix du pétrole sont également un facteur de l’augmentation du déficit commercial. Les flux de devises ont dû être neutralisés par la RBI en achetant et en augmentant les réserves. Le déficit commercial garantira que les réserves n’augmenteront pas comme auparavant et que la liquidité du système bancaire n’atteindra pas à nouveau un niveau record. Actuellement, la liquidité est de Rs 10-11 lakh crore.

La croissance économique doit se traduire par une augmentation des recettes fiscales ; les recettes fiscales brutes d’avril à août 2021 sont de Rs 8,59 lakh crore contre Rs 5,04 lakh crore l’année dernière (augmentation de 70 %), les impôts directs et indirects ayant considérablement augmenté. Même par rapport à l’exercice 20, les recettes fiscales ont augmenté, ce qui signifie une accélération de la croissance économique. Les perceptions fiscales cette année pourraient dépasser le budget de Rs 2-3 lakh crore.

Le déficit budgétaire en avril-août FY22 est tombé à Rs 4,68 crore lakh contre Rs 8,7 crore lakh l’année dernière. Les dépenses d’investissement ont augmenté de 28 % en raison des dépenses publiques. L’évolution du déficit budgétaire dépendra des dépenses publiques. Le gouvernement pourrait choisir de dépenser plus, ce qui entraînerait une augmentation des dépenses globales, de la consommation et du développement, entraînant une croissance économique accrue.

Les taux G-Sec ont augmenté malgré une liquidité élevée, poussés par l’anticipation d’un emprunt plus élevé. Mais tout indique que les emprunts publics pourraient être inférieurs aux prévisions malgré des dépenses plus élevées. Une tendance inquiétante continue d’être les prix mondiaux élevés du pétrole, provoquant un inconfort considérable pour les consommateurs massifs comme l’économie indienne.

Il existe de nombreux indicateurs de croissance et d’accélération de l’économie. Un plus grand optimisme accompagne la valorisation boursière qui atteint un niveau record de Rs 260 lakh crore, nettement plus élevé que le PIB actuel de Rs 210 lakh crore. La capitalisation boursière indienne devrait dépasser celle du Royaume-Uni cette année pour atteindre le top-4.

Cet optimisme se répercutera sur les dépenses d’investissement et, espérons-le, sur une augmentation de l’activité économique. L’Inde a été témoin de grandes poussées de réforme cette année par le gouvernement. Les dépenses à grande échelle s’accéléreront malgré les effets persistants de Covid-19, et le programme d’investissement massif de Rs 5,98 lakh crore est en bonne voie cette année.

Pai est président, Aarin Capital, et Holla est membre de la technologie, C-CAMP

