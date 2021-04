Recreativo Granada prend les trois points contre Marino (1-2)

04/03/2021 à 21:45 CEST

le Recreativo Grenade gagné dans le fief de Marin par 1-2 la réunion qui a commencé son voyage dans la deuxième phase du deuxième B, tenue ce samedi dans le Antonio Dominguez Alfonso. Avec ce résultat, l’équipe de Grenade est première avec 26 points à la fin du match et le Marin septième avec 10 points dans le casier après le match.

La première partie de la confrontation a commencé face à l’équipe de Grenade, qui a inauguré le lumineux avec un but de Caio Emerson à la 27e minute, terminant ainsi la première période avec un 0-1 au tableau de bord.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe Aronero, qui a obtenu l’égalité avec un but de Dimas à la minute 61. Cependant, le Recreativo Grenade Il a fait progresser son équipe grâce à un objectif de Echu à la 92e, pendant les minutes supplémentaires que l’arbitre du match a décidé d’ajouter, concluant le match avec un score de 1-2.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Marin a donné accès à Jurgen, Borja Llarena, Rodrigo Rivas, Merkulov et Faris Abdel pour N’Diaye, Nami, Al Moukhta, Allemand et Dimas, Pendant ce temps, il Recreativo Grenade a donné le feu vert à Migue, Nuha, Echu et Diego Diaz pour Caio Emerson, Aranda, Dani Plomer et Fobi.

L’arbitre a décidé d’avertir deux joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Allemand et par le Recreativo Grenade réprimandé Balle.

Avec ce résultat, le Marin obtient 10 points et le Recreativo Grenade obtenir 26 points après avoir remporté le match.

Le deuxième jour, le Marin jouera contre lui Sports Lorca loin de chez soi et Recreativo Grenade jouera son match contre lui Marbella à la maison.

Fiche techniqueMarin:Galván, Álvaro, Saavedra, Samuel, Nami (Borja Llarena, min.46), Dimas (Faris Abdel, min.84), Al Moukhta (Rodrigo Rivas, min.46), N’Diaye (Jurgen, min.34), Anaba, Ekangamene et Alemán (Merkulov, min 67)Recreativo Granada:Joao Costa, Fobi (Diego Díaz, min.84), Montoro, Isma Ruiz, Álvaro Bravo, Caio Emerson (Migue, min.68), Dani Plomer (Echu, min.75), Torrente, Alberto López, Aranda (Nuha, min.68) et BarciaStade:Antonio Dominguez AlfonsoButs:Caio Emerson (0-1, min.27), Dimas (1-1, min.61) et Echu (1-2, min.92)