Recreativo Granada prend les trois points contre Melilla (1-3)

18/09/2021 à 22h00 CEST

Les Récréatif Grenade joué et gagné 1-3 en tant que visiteur le match de samedi dernier dans le Municipalité lvarez Claro. Les Melilla est venu avec l’intention d’augmenter son score après un nul 0-0 lors du dernier duel organisé contre le Marchamalo. Du côté des visiteurs, le Récréatif Grenade a dû se contenter d’un nul contre le Real Murcie. Avec ce bon résultat, l’équipe de Grenade est deuxième, tandis que le Melilla il est huitième à la fin du match.

Pendant la première période du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La deuxième partie de la réunion a commencé de manière positive pour lui Récréatif Grenade, qui a débuté son tableau d’affichage avec un but de Balle à la minute 53. Mais plus tard, l’équipe de Melilla a obtenu l’égalité grâce à un but de Vigne à la 73e minute. Cependant, l’équipe de Grenade a commencé son point positif en établissant 1-2 grâce à un but de Butzke à la minute 80. Après un nouveau mouvement a augmenté le score de l’équipe visiteuse, qui a augmenté le score grâce au but de Youness près de la conclusion, dans le 90, mettant fin au match avec le résultat de 1-3.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Melilla a donné accès à Vigne, Hernandez, Andrés Garcia et Chabbora pour Pépé, Cissé, Fran et Borjita, Pendant ce temps, il Récréatif Grenade a donné accès à Bryan pour Échu.

L’arbitre a sanctionné six joueurs d’un carton jaune. Il a montré cinq cartons jaunes à Nicolas Delmonte, Fille Sergio, Jordan, Cissé et Jose Antonio, du Melilla et un à Bryan du Récréatif Grenade.

Avec ce résultat, le Melilla reste à quatre points et le Récréatif Grenade obtenir cinq points après avoir remporté le match.

Le lendemain le Melilla sera mesuré avec le Intercité des FC, tandis que l’équipe de Grenade jouera son match contre le Aigles.

Fiche techniqueMelilla :Pol Ballesté, Sergio Chica, Nicolás Delmonte, Jordan, Pepe (Parra, min.59), Borjita (Chabboura, min.68), Cissé (Hernández, min.68), José Antonio, Fran (Andrés García, min.68) , Kike López et Del CampoRécréatif Grenade :Sarr, Barcia, Virgil, Torrente, Raul Castro, Diego, Youness, Martín, Echu (Bryan, min.86), Butzke et Dani PlomerStade:Municipalité lvarez ClaroButs:Barcia (0-1, min. 53), Parra (1-1, min. 73), Butzke (1-2, min. 80) et Youness (1-3, min. 90)