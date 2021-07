Recrutement à la Bank of Baroda : le prêteur public recherche des candidatures pour les superviseurs de correspondants commerciaux

Les postes vacants annoncés sont à Bhilai, Chhattisgarh.

La banque publique de Baroda a lancé un appel à candidatures pour recruter cinq postes de superviseur de correspondant commercial. Les personnes éligibles pourront postuler en ligne sur le site officiel de la banque. L’avis de recrutement a été publié le mercredi 7 juillet et la date limite de dépôt des candidatures est le 23 juillet.

Les postes vacants annoncés sont à Bhilai, Chhattisgarh. La banque recherche des candidats titulaires de diplômes tels que B.Tech, BE, M.Sc, MBA/PGDM et MCA. Seuls les candidats qui répondent aux critères d’éligibilité peuvent postuler sur le site officiel.

La banque a également informé aujourd’hui que son conseil d’administration avait approuvé Alok Vajpeyi en tant qu’administrateur actionnaire. Cet homme de 60 ans originaire de Mumbai est diplômé de la London School of Economics et de l’Institute of Chartered Accountants d’Angleterre et du Pays de Galles. Il a une expérience cumulée de près de 40 ans et possède des connaissances particulières en économie, en investissement et en gestion d’entreprise, ainsi qu’en services financiers et fintech.

Dans le cadre de sa poussée numérique, le prêteur public a également lancé une facilité bancaire sur l’application de chat WhatsApp appartenant à Facebook, avec le service disponible 24h/24 et 7j/7. Les clients de la banque peuvent se prévaloir de plusieurs facilités, dont la vérification du solde, la demande de chéquier, le mini relevé, l’état du chéquier sur le service.

Jeudi, le prêteur a reçu une lourde amende de la Reserve Bank of India pour non-respect des dispositions réglementaires. Le régulateur bancaire a imposé des amendes similaires à 13 autres banques publiques et privées, allant de 0,5 crore Rs à 2 crore Rs. Parmi ces prêteurs, Bank of Baroda a été pénalisé pour le montant le plus élevé de Rs 2 crore.

Bank of Baroda est la troisième banque publique indienne. À la suite de la fusion de Vijaya Bank et de Dena Bank, le prêteur est devenu le deuxième prêteur du pays. L’Association of Mutual Fund en Inde a récemment reclassé Bank of Baroda en tant que société à grande capitalisation.

