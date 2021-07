Recrutement d’apprentis SBI 2021: postulez pour 6100 postes d’apprentis en ligne @sbi.co.in, vérifiez l’éligibilité, les critères, la limite d’âge, la date limite de soumission

Recrutement d’apprentis SBI 2021

Postulez pour le poste vacant d’apprenti SBI en ligne @sbi.co.in: La State Bank of India a notifié le recrutement en masse de plus de 600 postes vacants. Les candidats potentiels peuvent postuler en ligne pour le recrutement d’apprentis SBI 2021. La notification officielle est disponible pour sbi.co.in et les candidats peuvent postuler sur le site Web dans leur section carrière sbi.co.in/web/careers au plus tard le 26 juillet. Ce recrutement drive remplira 6100 postes dans l’organisation.

L’examen est provisoirement prévu pour le mois d’août. Les candidats embauchés doivent suivre une formation d’un an. Les apprentis recevront une allocation de Rs 15000 par mois et sont éligibles à toutes autres allocations/avantages.

Les candidats éligibles ne peuvent se présenter à l’examen qu’une seule fois dans le cadre de ce projet d’engagement et postuler pour un engagement dans un seul État.

Critère d’éligibilité

Les candidats doivent au moins avoir un diplôme d’un institut reconnu. La limite d’âge minimum pour postuler aux postes est de 20 ans et la limite d’âge maximum est de 28 ans au 31 octobre 2020 pour la catégorie Générale. Il existe des relations d’âge pour les candidats SC/ST/OBCPWS EWS

Les candidats sont tenus de payer les frais de Rs 300 tandis que les candidats de la catégorie réservée sont exemptés de payer les frais.

Processus de sélection

Les candidats devront se présenter aux tests écrits en ligne et aux tests dans la langue locale. Chaque mauvaise réponse porte une note négative dans les tests objectifs. Les questions seront bilingues, c’est-à-dire anglais et hindi, à l’exception du test d’anglais général.

L’épreuve écrite sera suivie d’épreuves de langue locale et d’un examen médical pour les candidats qualifiés.

