Recrutement de commis IBPS 2021 : les cartes d’admission pour l’examen préliminaire sont publiées – vérifiez le modèle d’examen et la liste des documents que les candidats doivent porter

L’examen principal de commis de l’IBPS se déroulera provisoirement en janvier ou février et les résultats seront annoncés d’ici avril 2022.

Recrutement de commis IBPS 2021 : L’Institute of Baking Personnel Selection (IBPS) organise des examens de recrutement pour les employés de plusieurs banques du secteur public entre le 12 et le 19 décembre et les candidats qui ont postulé peuvent télécharger leurs cartes d’admission. Le billet de la salle d’examen du greffier IBPS est disponible sur le site officiel de l’IBPS – les candidats ibps.in peuvent télécharger la carte d’admission à l’aide des informations d’identification générées au cours du processus de candidature.

L’examen de recrutement de commis à l’IBPS se déroule à deux niveaux, préliminaire et principal. Toutes les banques du secteur public utilisent un processus de recrutement commun comme base pour pourvoir les postes vacants. Le processus de candidature a commencé le 12 juillet, mais a été suspendu le 16 juillet et a repris le 7 octobre. Le CPC comblera 7 858 postes de bureau vacants. Cette année, l’examen se déroulera dans 13 langues régionales en dehors de l’anglais et de l’hindi, selon les arrêtés du ministère des Finances.

Les préliminaires seront un examen informatisé mené pendant 60 minutes en trois articles, langue anglaise, capacité numérique et capacité de raisonnement. Les candidats doivent se qualifier dans chacun des trois tests en obtenant des notes de passage à déterminer par l’IBPS. Un nombre adéquat de candidats dans chaque catégorie, tel que décidé par l’IBPS en fonction des exigences, sera présélectionné pour l’examen principal en ligne.

Les candidats seront autorisés à se présenter à un examen en ligne avec une lettre d’appel valide et une preuve d’identité avec photo en original portant le même nom que celui qui apparaît dans la lettre d’appel. En plus de la carte d’admission et de la carte d’identité avec photo, les candidats doivent apporter une photographie supplémentaire (la même que celle collée par le candidat lors de la lettre d’appel) et d’autres documents requis conformément aux informations fournies dans le « document d’information ». Les candidats doivent conserver les cartes d’admission préliminaires

Cette année, les banques participantes sont — Indian Bank, Bank of Baroda, Bank of India, Canara Bank, Bank of Maharashtra, Central Bank of India, Punjab National Bank, Punjab & Sind Bank, Indian Overseas Bank, Union Bank of India et UCO Banque.

