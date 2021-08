Recrutement de directeur de banque IDBI 2021: postulez pour 650 postes de grade A @idbibank.in, vérifiez les critères d’éligibilité, la limite d’âge, la date limite pour postuler et plus encore

La date limite de candidature en ligne, qui a ouvert mardi, est le 22 août.

Poste vacant du directeur adjoint de l’IDBI Bank pour 650 postes de grade A : IDBI Bank a ouvert les candidatures pour les postes de directeur adjoint et a invité les candidatures des candidats éligibles. Les candidats qui remplissent les critères d’éligibilité pour le poste devront postuler via le site officiel de la banque.

IDBI Bank, promue par Life Insurance Corporation of India, a sollicité des candidatures pour pourvoir 650 postes dans son échelle de grade A pour les directeurs adjoints. La date limite de candidature en ligne, qui a ouvert mardi, est le 22 août. Les candidats devront également passer un test en ligne qui est prévu pour le 4 septembre dans tous les centres.

La banque a invité les candidats à postuler pour son programme de diplôme d’études supérieures d’un an en banque et finance qui comprendra neuf mois d’enseignement en classe sur le campus et un programme de stage de trois mois dans une succursale de la Banque IDBI. À la fin, les candidats recevront un certificat et seront intronisés à IDBI Bank dans un poste de directeur adjoint de grade A. Cependant, cela dépendrait également du fait que le candidat remplisse tous les critères d’éligibilité.

Recrutement Banque IDBI 2021 Critère d’éligibilité

Les diplômés de toute université reconnue avec un score minimum de 60% (55% dans le cas des candidats SC/ST/PWD) peuvent postuler pour le poste. La limite d’âge des candidats a été fixée entre 21 et 28 ans.

Recrutement Banque IDBI 2021 Frais de candidature

IDBI Bank a fixé des frais de candidature de Rs 200 pour les candidats de la catégorie SC/ST/PWD et de Rs 1 000 pour toutes les autres catégories. Le candidat doit également supporter tous les frais de transaction bancaire ou de commodité pour le paiement en ligne des frais ou des frais postaux.

Le bénéfice net autonome du prêteur a enregistré une augmentation de 318% en glissement annuel pour atteindre 603 crores de roupies au premier trimestre de l’exercice. Il avait affiché un bénéfice net de Rs 144 crore au cours du trimestre de l’année dernière.

Le bénéfice net de la banque a grimpé en flèche grâce à la robustesse des revenus nets d’intérêts et à la croissance des autres revenus.

