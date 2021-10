Recrutement de la commission de sélection du personnel: la carte d’admission du gendarme SSC GD 2021 sera bientôt publiée – voici comment télécharger le billet de salle

La commission a déjà commencé à télécharger le statut de la demande sur ses sites Web régionaux

Carte d’admission de gendarme SSC GD 2021 : La Commission de sélection du personnel procédera prochainement à l’examen de recrutement SSC GD Constable. Il devrait commencer à partir du 16 novembre 2021. La commission a déjà commencé à télécharger le statut de la demande sur ses sites Web régionaux – ssc-cr.org. La carte d’admission SSC GD sera bientôt délivrée aux candidats dont la candidature a été acceptée.

Le processus de recrutement du gendarme SSC GD comprendra : un examen informatisé (CBE), un test d’efficacité physique (PET), un test physique standard (PST), un examen médical suivi d’une vérification des documents. Voici comment les candidats peuvent télécharger la carte d’admission.

SSC GD Constable Admit Card 2021 : étapes pour télécharger

Visitez le site officiel La page d’accueil apparaîtra sur votre écran. Cliquez maintenant sur le lien ‘Examen révisé de la carte d’admission SSC CG’Vous serez redirigé vers la nouvelle page. Maintenant, connectez-vous simplement à l’aide du numéro d’enregistrement. Vous pouvez télécharger et imprimer la carte d’admission pour référence future.

Les candidats seront autorisés à se présenter à l’examen sans carte d’admission valide.

Selon les postes vacants notifiés déclarés par la commission, 22 424 postes sont réservés aux candidats masculins et 2 847 postes sont réservés aux femmes.

Voici la liste des sites Web pour vous aider à télécharger la carte d’admission du constable SSC GD

Région Nord – sscnr.net.inRégion Ouest – sous-région sscwr.netMP – sscmpr.orgRégion Est – sscer.orgRégion Nord-Est – sscner.org.inRégion Sud – sscsr.gov.inSous-Région Nord Ouest – sscnwr.orgSous-Région Nord Ouest – sscnwr.orgRégion centrale – Uttar Pradesh et Bihar – ssc-cr.org

