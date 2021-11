Recrutement de la State Bank of India: résultat de l’examen principal du greffier SBI 2021, candidats sélectionnés pour se présenter au LPT – vérifier les détails

Les candidats sélectionnés seront affectés à différentes succursales bancaires à travers le pays en fonction de leur préférence déclarée.

Examen principal de commis de la State Bank of India 2021 : les résultats de l’examen de commis de la State Bank of India ont été publiés par la banque. SBI a publié le résultat de l’examen Clerk Mains qui a été mené dans différents centres à travers le pays entre le 1er et le 17 octobre le mois dernier. Les étudiants qui s’étaient qualifiés à l’examen préliminaire de greffier du SBI s’étaient présentés à l’examen principal organisé le mois dernier. La banque a publié le résultat officiel sur son site officiel sbi.co.in/careers. Les candidats qui s’étaient présentés à l’examen principal peuvent vérifier leur résultat en se connectant sur le site officiel de la banque et en vérifiant leur résultat dans la section carrières.

Il est pertinent de noter que le processus final de sélection n’est pas encore terminé, car les candidats qui ont également réussi l’examen principal devront désormais se présenter au test de compétence linguistique (LPT) et réussir le test pour enfin obtenir leur emploi. Il est également à noter que tous les candidats n’auront pas à passer par l’étape LPT car les candidats ayant étudié la même langue dans leur lycée ou intermédiaire seront dispensés de se présenter au test. Peu de temps après la réalisation du test LPT pour une section d’étudiants, la liste de sélection finale sera publiée par la State Bank of India et tous les candidats retenus seront recrutés en tant qu’associés juniors dans la banque.

Comment vérifier le résultat SBI Clerk Mains 2021?

1. Les candidats doivent visiter le site officiel de la banque-sbi.co.in

2. Les candidats devront ensuite se rendre dans la rubrique « carrière » du même site.

3. Une nouvelle page apparaîtra une fois que les candidats auront cliqué sur l’option de carrière sur laquelle les candidats devront rechercher le lien vers le lien du résultat de l’examen principal de l’associé junior SBI.

4. Un document pdf compilé mentionnant le numéro de liste de tous les candidats sélectionnés a été téléchargé sur le site Web et les candidats peuvent télécharger le même à partir du même lien.

5. Les candidats devront alors comptabiliser leur numéro de matricule avec le document pdf et vérifier si leur numéro de matricule est mentionné ou non dans la liste des candidats sélectionnés.

Un total de 5 000 commis ou collaborateurs juniors seront recrutés par le plus grand prêteur public indien dans le cadre de ce processus. Les candidats sélectionnés seront affectés à différentes succursales bancaires à travers le pays en fonction de leur préférence déclarée.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.