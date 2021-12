Recrutement des chemins de fer indiens : la candidature a été rejetée en raison d’une photo ou d’un signe non valide ? Voir les détails pour le lien de modification

Les candidats sont invités par les RRB à garder leur photographie numérisée ainsi que leur signature prêtes conformément aux spécifications mentionnées dans le CEN n° RRC-01/2019.

Avis des conseils de recrutement des chemins de fer : demandeurs d’emploi des chemins de fer indiens, voici quelques nouvelles importantes pour vous ! Si votre candidature a été rejetée en raison d’une photographie et/ou d’une signature non valides, voici votre chance de renvoyer votre candidature. Selon une circulaire publiée par les commissions de recrutement des chemins de fer, un lien de modification sera en ligne à partir du 15 décembre 2021 sur tous les sites Web officiels des RRB pour le téléchargement d’une photo et/ou une nouvelle signature comme opportunité unique pour les candidats dont les candidatures en ligne ont été rejetées. en raison d’une photographie et/ou d’une signature non valides. Tous les candidats peuvent vérifier le statut de leur candidature (acceptée/rejetée) en renseignant leur numéro d’enregistrement de candidature et leur date de naissance.

Les RRB conseillent aux candidats de conserver leur photographie numérisée ainsi que leur signature conformément aux spécifications mentionnées dans le CEN n° RRC-01/2019 (disponible sur les sites Web officiels des RRB), indique le communiqué. Les candidats dont les candidatures ont déjà été acceptées n’ont pas besoin de postuler à nouveau via ce lien, a-t-il ajouté. Pour des mises à jour périodiques concernant l’avancement de ce recrutement, il leur est conseillé de se référer uniquement aux sites Web officiels des RRB/RRC. En outre, il est conseillé aux candidats de ne pas se laisser induire en erreur par des informations ou des messages non authentifiés circulant dans les médias ou les plateformes de médias sociaux.

Récemment, le RRB a également annoncé que le résultat du test informatique de 1ère étape (CBT-1) pour le CEN 01/2019 est actuellement en cours et que les résultats devraient être publiés sur les sites Web officiels du RRB d’ici le 15 janvier 2022. Du 28 décembre 2020 au 31 juillet 2021, le First Stage Computer Based Test (CBT-1) a été réalisé en sept phases. Selon les conseils de recrutement des chemins de fer, l’examen CBT-2 pour ceux qui sont présélectionnés dans CBT-1 devrait provisoirement se tenir au début de l’année prochaine du 14 février 2022 au 18 février 2022, sous réserve des conditions en vigueur ainsi que des directives émises par le gouvernement, de temps à autre compte tenu de la gestion de la situation de pandémie de Covid-19.

