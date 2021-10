Recrutement LIC : Dates publiées pour l’examen principal LIC AE, AAO 2021 ; vérifier le processus de sélection, le salaire et plus

Le document de question principal LIC AE, AAO comprendra à la fois des QCM et des questions descriptives

Mises à jour de l’examen principal LIC AE, AAO 2021 : la date de l’examen a été publiée pour les ingénieurs adjoints et les agents administratifs adjoints (spécialistes) par la société d’assurance-vie. L’examen devrait avoir lieu le 31 octobre. Pour plus d’informations et d’informations, les candidats peuvent consulter le site Web officiel – Licindia.in.

Le questionnaire principal LIC AE, AAO comprendra à la fois des QCM et des questions descriptives. L’examen sera de 300 points et les examens se dérouleront en mode en ligne. Les candidats devront répondre à un test descriptif à l’aide de la saisie des réponses sur ordinateur.

Examen principal LIC AE, AAO 2021 : embauche, salaire et plus

Les candidats qui passeront les examens de recrutement, les entretiens, la vérification des documents, le test médical (le cas échéant) seront absorbés. Le salaire serait de Rs 57 000 par mois pour ceux qui sont embauchés en plus du remboursement supplémentaire des indemnités, notamment l’assurance, l’assurance-maladie, les SLD, la gratification, entre autres. « Il a été décidé de capturer et de vérifier IRIS et la photographie des candidats pendant le processus de recrutement sur les étapes suivantes – au début de l’examen principal et à la fin de l’examen principal avant de quitter la salle / laboratoire, au moment de vérification des documents avant l’entretien, si présélectionné, et au moment du rapport pour la formation / l’adhésion », indique l’avis officiel.

