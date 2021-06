Recrutement RRC Southern Railway 2021 : candidatures sollicitées pour 3 322 postes d’apprentis ; vérifier l’éligibilité, la dernière date, d’autres détails

Tous les candidats intéressés devront déposer leur dossier de candidature avant le 30 juin via le mode en ligne. Image : IE

Recrutement RRC Southern Railway 2021 : La Cellule de recrutement ferroviaire (RRC) de Southern Railway lance un appel à candidatures pour les nouveaux postes d’apprentis cette année. Selon un avis de recrutement publié par RRC, la Southern Railway recherche des candidats éligibles pour pourvoir un total de 3 322 postes vacants. Tous les candidats intéressés peuvent postuler en ligne après avoir vérifié leurs critères d’éligibilité sur iroams.com.

L’avis du Southern Railway a indiqué que les demandes seront examinées pour les travaux de transport à Perambur, et l’atelier central, Golden Rock et l’atelier de signalisation et de télécommunication, à Pedanur. Tous les candidats intéressés devront déposer leur dossier de candidature avant le 30 juin via le mode en ligne.

Voici comment vous pouvez postuler pour le recrutement RRC Southern Railway 2021

Les candidats intéressés devront visiter le site officiel https://www.sr.indianrailways.gov.in

Cliquez sur l’onglet « Actualités et mises à jour » présent sur le site Web.

Là, une option pour sélectionner « Branche du personnel » apparaîtra.

Après avoir sélectionné l’option, les candidats pourront voir un signe- Cliquez ici pour l’inscription en ligne

La demande doit être remplie avec les informations complètes requises et le paiement des frais.

Après cela, la demande peut être soumise et le numéro de référence doit être conservé pour de futures références.

Qui peut postuler pour le recrutement RRC Southern Railway 2021

Afin d’être éligibles pour le poste, les candidats doivent avoir réussi les examens de classe 10 selon le système 10 +2 et avoir un minimum de 50 pour cent de notes au total pour l’examen de 10e classe. En dehors de cela, les candidats doivent avoir réussi le cours ITI dans les métiers concernés. Le cours doit être suivi par un établissement reconnu et approuvé par le NCVT/SCVT. Le non-respect du diplôme de l’enseignement supérieur entraînera l’annulation de la candidature. En dehors de cela, les candidats doivent avoir entre 15 et 24 ans. Selon les normes gouvernementales, les candidats des catégories réservées bénéficieront d’un assouplissement de l’âge.

Il est à noter que les candidats vivant dans des endroits qui relèvent de la juridiction géographique de Southern Railway ne pourront postuler. Cela signifie que les résidents vivant dans le Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Andaman & Nicobar et les îles Lakshadweep seront autorisés à postuler. En dehors de cela, les candidats vivant dans la région SPSR Nellore et Chittoor de l’Andhra Pradesh, et la région de Dakshina Kannada au Karnataka pourront également postuler aux postes vacants.

En fonction de la moyenne des notes obtenues à l’inscription, l’examen ITI sera pris comme critère de sélection et aucun examen ou entretien ne sera passé.

