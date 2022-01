Recrutement SEBI 2022 : candidatures sollicitées pour 120 postes d’officiers de grade A dans diverses filières — Vérifier l’éligibilité, les détails de la candidature

Les candidats peuvent postuler pour un maximum de deux volets. Dans chaque volet, une demande distincte doit être remplie avec des frais requis distincts.

Emplois SEBI : Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) recrute des employés de niveau A pour les agents. Le SEBI a lancé un appel à candidatures pour le poste d’Officier Grade A (Assistant Manager) pour la filière générale, la filière informatique, la filière juridique, la filière recherche et la filière langue officielle.

Il y a un total de 120 postes vacants dans divers volets, dont 80 pour le volet général, 14 pour les technologies de l’information, 16 pour le droit, 7 pour la recherche et 3 pour le volet des langues officielles. Les candidats peuvent postuler pour un maximum de deux volets. Dans chaque volet, une demande distincte doit être remplie avec des frais requis distincts.

Les candidats peuvent postuler en ligne dès maintenant et au plus tard le 24 janvier 2022 sur le site officiel sebi-gov.in. L’examen se déroulera en trois phases, la phase I ayant lieu les 20 et 22 février. La phase II aura lieu pour tous les volets, à l’exception des technologies de l’information, les 20 et 22 mars et la dernière phase comprendra des entrevues pour tous les volets. Seuls les candidats présélectionnés après les deux phases seront convoqués pour un entretien. Les candidats peuvent opter pour un entretien en hindi ou en anglais. La pondération des notes obtenues au cours de la phase II sera de 85 %, tandis que les notes obtenues en entrevue auront une pondération de 15 %.

Les critères d’éligibilité des candidats potentiels seront différés pour les différents volets. La qualification minimale est l’obtention du diplôme pour la filière juridique et informatique et pour le reste, la maîtrise est la filière respective. L’examen de la phase I aura plusieurs choix basés sur des sujets tels que la conscience générale, la langue anglaise, les aptitudes quantitatives et le test de raisonnement.

Les candidats retenus seront placés en probation de deux ans puis seront confirmés dans les services du SEBI sous réserve de leurs performances satisfaisantes au cours de la période probatoire. L’échelle salariale pré-révisée des officiers de grade A est ₹ 28150-1550(4)-34350-1750(7)-46600-EB1750(4)-53600-2000(1)-55600 (17 ans).

