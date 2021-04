Recrutement TCS: Tata Consultancy Services embauchera plus de 40000 personnes en FY22

ulk des nouvelles embauches se fera au premier trimestre de FY22, mais pourrait également s’étendre aux trois quarts, ce qui dépendra de l’évolution de la demande.

Tata Consultancy Services (TCS), qui a embauché environ 40000 personnes l’année dernière, prévoit d’embaucher un nombre similaire ou un peu plus au cours de l’exercice 2022. S’adressant aux journalistes un jour après avoir annoncé des chiffres solides au quatrième trimestre, le plus grand exportateur indien de services logiciels a déclaré qu’il ne voit aucun défi du côté de l’offre dans l’espace des talents pour répondre à la demande qui arrive déjà. Milind Lakkad, directeur des ressources humaines, TCS a déclaré: «Notre modèle opérationnel est très solide. Il est basé sur des personnes venant du campus. Notre rigoureux développement interne des talents se poursuit tout au long de l’année et certaines personnes venant du marché. De plus, maintenant que le test national de qualification a lieu quatre fois par an, cela nous permet d’accueillir plus de personnes au fur et à mesure que nous en avons besoin. »

Il a déclaré que la majeure partie des nouvelles embauches se ferait au premier trimestre de l’exercice 22, mais pourrait également s’étendre aux trois quarts, ce qui dépendra de l’évolution de la demande. Cependant, après avoir enregistré un faible taux d’attrition de 7,2% entre janvier et mars, Lakkad a déclaré qu’il augmentera légèrement au cours des prochains trimestres. «Je m’attends à ce que l’attrition augmente un peu trimestre après trimestre, mais je ne m’attends pas à ce qu’un changement radical se produise là-bas et nous serons en mesure de gérer cela également», a-t-il déclaré. Il a exclu que l’attrition puisse aller jusqu’à des nombres à deux chiffres.

Sur le front des ressources humaines, TCS a réalisé son ajout net le plus élevé jamais enregistré en un trimestre avec 19 388 employés ajoutés au quatrième trimestre à ses listes. L’effectif total s’établit à 4 88 649 personnes, soit une augmentation nette de 40 185 personnes au cours de l’année. Lakkad a déclaré que le nombre de recrutements sur les campus de la société était similaire à celui de l’année dernière et qu’il ne voyait pas non plus de défis importants en matière de recrutement sur le marché.

Commentant les plans d’investissement pour l’année à venir, V. Ramakrishnan, le directeur financier de TCS, a déclaré que ce sera sur des bases similaires à ce que la société a fait. «Nous continuerons d’investir dans une infrastructure de type technologique et probablement même de l’accélérer, d’actualiser les actifs technologiques existants comme la connectivité, la communication, la sécurité et tous ces aspects. En ce qui concerne les infrastructures physiques, l’ajout sera calibré en fonction des besoins et peut-être que la réaffectation de certaines des infrastructures existantes se produira, mais nous attendrons encore un peu pour avoir une vision ferme », a-t-il déclaré.

TCS a annoncé une croissance de ses revenus en devises constantes (CC) de 4,2% pour la période janvier-mars 2021. Le bénéfice net a augmenté de 6,3% pour atteindre 9 246 crores de roupies au cours du trimestre, car il a enregistré ses plus hauts contrats jamais remportés en un trimestre d’une valeur de 9,2 milliards de dollars. Les revenus au cours du trimestre ont augmenté de 4% à Rs 43705 crore, tandis que les marges d’exploitation s’élevaient à 26,85%, ce qui était de 25 points de base plus élevé séquentiellement et le plus élevé depuis septembre 2015.

