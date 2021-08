Recrutement UPPSC SEC 2021: postulez pour 281 postes d’ingénieur assistant en ligne sur uppsc.up.nic.in, vérifiez l’éligibilité, la limite d’âge, la date limite pour postuler

in

L’examen UPPSC SES 2021 comblera un total de 281 postes vacants dans divers départements du gouvernement de l’État. (Image représentative)

Publication de la notification de recrutement 2021 du Service d’ingénierie de l’UPPSC : Le chapitre Prayagraj de la Commission de la fonction publique de l’Uttar Pradesh a notifié l’examen des services d’ingénierie de l’État 2021 pour les recrutements pour le poste d’ingénieur adjoint. L’examen UPPSC SES 2021 comblera un total de 281 postes vacants dans divers départements du gouvernement de l’État.

Demande en ligne UPPSC SES : Les candidats intéressés qui remplissent les critères d’éligibilité pour le poste pourront postuler à l’examen UPPSC SES 2021 à partir du 13 août sur son site officiel. Les candidats pourront s’inscrire pour le recrutement UPPSC AE 2021 jusqu’au 10 septembre. Cependant, la date limite pour soumettre le formulaire de candidature en ligne complet a été fixée au 13 septembre.

Les candidats intéressés pourront également vérifier le diplôme, la limite d’âge, les détails de l’examen et le processus de candidature une fois que l’UPPSC aura téléchargé une copie de la notification détaillée sur son site Web officiel.

Dates à retenir pour le recrutement UPPSC AE 2021 : Le processus de candidature en ligne UPPSC AE commençant le 13 août, la date limite pour soumettre le formulaire de candidature en ligne et déposer les frais a été fixée au 10 septembre. Le 13 septembre est la date limite pour soumettre le formulaire de candidature complet. Les autorités n’ont pas encore annoncé la date de l’examen UPPSC Combined State Engineering Services (General/Special) 2021.

Admissibilité au recrutement UPPSC AE 2021 : L’UPPSC recrutera 271 Assistants Ingénieurs et 10 Assistants Ingénieurs via un recrutement spécial. Les candidats titulaires d’un BE ou d’un BTech ou d’un diplôme d’ingénieur équivalent dans des filières connexes peuvent postuler pour le poste. Les candidats devront être âgés de 21 à 40 ans.

Les frais pour les candidats de la catégorie générale ont été fixés à Rs 225, ceux de la catégorie SC/ST à Rs 105. Les candidats de la catégorie à mobilité réduite devront payer Rs 25 pour se présenter à l’examen.

