Recrutements robustes en 2021, menés majoritairement par la technologie

La meilleure nouvelle est qu’il n’y a pour l’instant aucun signe suggérant que l’embauche ralentit, malgré la crainte d’une augmentation des infections à Covid-19 et de la nouvelle variante Omicron.

Les embauches en 2021 se sont terminées sur une note positive, les chiffres de décembre pour les emplois de cols blancs étant 67% plus élevés qu’à la clôture de 2020. Les trois emplois lakh enregistrés au cours du mois sont les deuxièmes en importance au cours des deux dernières années, principalement dus aux emplois axés sur la technologie et activés. Le nombre le plus élevé était de 3,20 lakh enregistré en octobre 2021.

Bien que 2020 ait été une année de base faible étant donné que le pays était sur le point de sortir des effets de la première vague de la pandémie, la reprise est réelle car les chiffres sont bien supérieurs de 24% par rapport aux niveaux pré-pandémiques de décembre 2019, données provenant de FE de Xpheno, une société de recrutement spécialisée basée à Bengaluru.

Bien que décembre soit un mois ennuyeux pour l’embauche dans les industries de la technologie et de l’ingénierie compte tenu des longues vacances et des fermetures, les chiffres à venir dans la zone des 3 lakh sont un signe clair d’une activité d’embauche liée aux entreprises, et que les entreprises ont acquis une résilience face à la pandémie étant donné qu’elle vient dans le contexte d’une troisième vague imminente et de l’émergence d’une nouvelle variante Omicron.

Le secteur de la technologie a enregistré sa plus forte demande de talents en plus de 20 mois, en contribuant à 84 % des offres d’emploi de cols blancs actives au cours du mois. Le collectif technologique comprenant les services informatiques, les produits et logiciels informatiques et les services activés par Internet a publié plus de 2,53 lakh ouvertures actives. Il s’agit du volume d’ouvertures actives le plus élevé publié par le secteur au cours des deux dernières années. Le précédent record signalé était en octobre 2021.

Kamal Karanth, cofondateur de Xpheno, a déclaré à Fe : « Malgré la menace croissante d’Omicron, décembre enregistre une augmentation des emplois actifs est un signe clair de bons moments avec les emplois. Le deuxième plus grand nombre d’emplois actifs en décembre 2021, mené par le secteur de la technologie, laisse présager une hausse des emplois informatiques en janvier et même au quatrième trimestre de l’exercice. Considérant que le trimestre janvier-mars est généralement un trimestre porteur pour l’emploi, l’action sur le recrutement informatique pourrait ne pas ralentir de si tôt ».

Sur une base trimestrielle également, le nombre d’embauches est resté élevé, octobre-décembre enregistrant une forte augmentation de 25 % en glissement annuel avec une moyenne de 3 emplois lakh contre 2,4 lakh au même trimestre l’année dernière – un bon indicateur de l’expansion de secteurs d’embauche clés.

Cependant, la contribution des secteurs non technologiques à l’embauche reste modeste. Selon les données d’embauche pour six secteurs tels que les télécommunications, l’hôtellerie, la fabrication, la logistique, entre autres, a été assez élastique. Prasadh MS, responsable (recherche sur la main-d’œuvre), Xpheno a déclaré : « Par rapport aux secteurs de la BFSI et de la technologie, qui sont d’importants consommateurs de cols blancs, tous les autres secteurs réunis n’ont contribué que de 12 000 à 14 000 emplois de cols blancs au cours des 5 à 6 derniers mois. mois par mois ».

Il a déclaré que ces secteurs ne sont pas encore devenus une force avec laquelle il faut compter. «La fabrication et la logistique sont des secteurs d’emploi pour les cols bleus et gris et avaient créé une grande partie de leur capacité avant la pandémie, et il ne restait pas grand-chose à faire. Cependant, nous avons constaté une augmentation des embauches dans les secteurs de la santé et pharmaceutique au cours des deux dernières années de la pandémie. Des secteurs comme l’hôtellerie ne réembauchent désormais que les personnes qu’ils ont perdues pendant la pandémie, mais ne reviennent pas activement à l’embauche », a-t-il déclaré.

En termes de niveaux, les emplois de niveau d’entrée avec une expérience professionnelle d’environ un à deux ans s’élevaient à 1 lakh mark, le niveau intermédiaire à 85 000, le niveau intermédiaire à 75 000, tandis que les administrateurs de niveau supérieur et supérieur à 5 000. Le nombre de cadres supérieurs serait plus élevé car ces postes sont souvent fermés en interne ou tenus à l’écart du public. La contribution des ouvertures d’entrée de gamme s’établit à 32 %, en hausse de 3 % par rapport à novembre 2021, suivie des ouvertures mid-junior à 29 %, en hausse de 2 % sur un mois. La tranche des emplois de niveau intermédiaire a clôturé à 25 %, en hausse de 1 % d’un mois sur l’autre et la contribution des postes de cadres supérieurs était de 2 %, augmentant de 1 % d’un mois à l’autre, des ouvertures actives globales.

Dans une autre tendance, les ouvertures hybrides à temps plein restent une voie populaire pour le passage du travail à domicile au travail à partir du bureau. Les entreprises reconsidérant leur retour au pouvoir, les emplois hybrides sont devenus un ensemble d’opportunités en croissance rapide. Les ouvertures hybrides à temps plein ont dépassé les ouvertures à distance à temps plein pour la première fois depuis juin 2021, lorsque les ouvertures hybrides sont devenues visibles. Les ouvertures d’hybrides à temps plein ont enregistré une croissance de 36 % en décembre.

Pendant ce temps, malgré l’augmentation des cas de Covid-19, Karanth a déclaré que même si les premiers jours, rien n’indique que l’embauche ralentira. « Les clients parlent toujours des mêmes chiffres d’embauche qu’avant que nous partions pour les vacances de Noël », a-t-il déclaré.

