Rectification de WhatsApp: l’application ne supprimera plus les fonctions des utilisateurs qui n’acceptent pas ses nouvelles conditions | La technologie

Après les critiques de certains pays et des experts en confidentialité numérique, WhatsApp modifie sa décision pour sanctionner les utilisateurs qui n’acceptent pas les nouvelles conditions de l’application.

Le 15 mai, les nouvelles conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de WhatsApp ont été appliquées, après plusieurs retards. L’application de messagerie a fait l’objet de nombreuses critiques depuis l’annonce de ces nouvelles règles en début d’année et plus tard pour la manière dont elles sont appliquées auprès de ses utilisateurs.

Les nouvelles conditions demandent l’autorisation des utilisateurs afin que WhatsApp puisse partager certaines données privées avec Facebook et également avec des sociétés liées. Les messages resteront protégés par un cryptage de bout en bout., mais d’autres données telles que le numéro de téléphone, les données de transaction, les informations relatives au service, les informations mobiles ou l’adresse IP seront partagées entre WhatsApp et Facebook, sa société propriétaire.

Ces changements ont été appliqués définitivement le 15 mai et la société a déclaré que tous les utilisateurs qui n’accepteraient pas les nouvelles règles perdraient progressivement les fonctions disponibles dans l’application. Cela signifiait qu’ils n’avaient pas pu envoyer des messages, lire ceux reçus ou passer des appels, entre autres. Maintenant, WhatsApp rectifie à ce stade.

<< Compte tenu de la discussion récente avec diverses autorités et experts en protection de la vie privée, nous souhaitons préciser qu'actuellement nous ne prévoyons pas de limiter les fonctionnalités WhatsApp pour ceux qui n’ont pas encore accepté la mise à jour. “La société a confirmé que les utilisateurs ne perdront pas de fonctions en n’acceptant pas les nouvelles conditions.

De plus, WhatsApp fait référence au critiques reçues par des pays comme l’Inde ou la Turquie lorsque le retrait de ces nouvelles conditions de confidentialité a été requis. Dans l’Union européenne, l’application de ces mesures pour partager des données avec Facebook sera un peu plus limitée par loi sur la protection des données ou GDPR.

“À sa place, nous continuerons d’envoyer des rappels aux utilisateurs de temps en temps à propos de la mise à niveau, lorsque des personnes choisissent d’utiliser des fonctionnalités facultatives pertinentes, telles que contacter une entreprise prise en charge par Facebook. Nous espérons que cette approche renforce le choix qu’ont tous les utilisateurs de vouloir ou non interagir avec une entreprise », conclut le communiqué de WhatsApp.

Les plans de WhatsApp et Facebook continuent d’augmenter la quantité de données que les deux marques échangent, mais leur méthode d’application semble être adoucie par les critiques reçues au niveau international.