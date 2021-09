Recueil d’insultes de Canelo, Plant et Reynoso

in

La présentation du combat Canelo-Plant fut un désastre complet. Il y avait des insultes, des poussées, des coups, des blessures, des accusations graves et un manuel d’infractions sur la scène. À qui profite ou nuit cet embarras ? On vous l’explique dans cette vidéo.

Personne ne doute qu’il y avait dans les coulisses une stratégie derrière l’attitude et les infractions initiales de Caleb Plant, pour faire sortir Saúl Canelo Alvarez de la boîte. C’est Canelo qui a commencé l’agression physique qui s’est terminée par une blessure sous l’œil droit de Plant – probablement causée par le bord de ses lunettes de soleil – et cela faisait peut-être partie d’un script que personne ne connaît, mais – comme nous l’avons expliqué dans la vidéo – vient d’un boxeur qui représente les propriétaires de l’émission, ceux qui paient pour l’émission et qui en fin de compte, sont ceux qui ont embauché Canelo.

Il est clair que tout ce qui s’est passé pue quelque chose de plus que ce spectacle pathétique d’agression verbale où Eddy Reynoso a enseigné en utilisant les pires phrases du pire vocabulaire dans un événement public et devant un public mondial. Triste et sérieux.