Recul pour les prêteurs: NCLAT décide que les cotisations gouvernementales doivent être effacées avant la vente du spectre

Dans une ordonnance qui aura des conséquences néfastes pour les prêteurs d’opérateurs de télécommunications en faillite, le Tribunal d’appel national du droit des sociétés a statué mardi que le spectre pouvait être transféré dans le cadre du plan de résolution de l’insolvabilité, mais seulement après avoir réglé toutes les cotisations gouvernementales. Bien que NCLAT ait soutenu que le DoT dans ce cas est un créancier opérationnel, les clauses relatives aux directives d’échange de spectre et à l’accord de licence stipulent que les redevances gouvernementales doivent être entièrement acquittées avant le transfert du spectre et peuvent être utilisées ultérieurement.

«Les titulaires de licence / opérateurs de télécommunications défaillants ne peuvent pas être autorisés à se dégager de leurs responsabilités en recourant au déclenchement du CIRP en sollicitant l’ouverture du CIRP en vertu de la section 10 du code I&B, non pas à des fins de résolution, mais de manière frauduleuse et dans l’intention malveillante de retenir les énormes arriérés à payer. au gouvernement, obtenir un moratoire pour annuler la décision du gouvernement de suspendre, révoquer ou résilier les licences et, en cas d’approbation d’un plan de résolution, soumettre le gouvernement central à des arachides qui lui sont offertes en tant que “ créancier opérationnel ” dans le cadre du mécanisme de distribution envisagé en vertu de l’article 53 du CIB », a déclaré le président par intérim de NCLAT, le juge Bhat dans l’ordre de 107 pages.

L’ordonnance a été prononcée dans l’affaire Aircel, où le banc de Mumbai du National Company Law Tribunal avait approuvé en juin 2020 un plan de résolution de 6630 crores de roupies d’UV Asset Reconstruction Company (UAVRCL). Le DoT avait contesté cela dans NCLAT l’année dernière en septembre au motif que le spectre n’appartient pas aux opérateurs de télécommunications, mais leur est donné en location et en cas de non-paiement, il a le droit de le reprendre.

Bien que l’ordonnance NCLAT concerne l’insolvabilité d’Aircel, elle aurait des implications sur des procédures similaires d’une autre société, Reliance Communications. Là aussi, le comité des créanciers a approuvé le plan de résolution d’UVARCL.

Aircel et RCom doivent toutes deux des recettes brutes ajustées au DoT. Alors que les cotisations d’Aircel s’élèvent à Rs 12 389 crore, les cotisations de RCom sont de Rs 25 199,27 crore.

Tout en réglant la question du paiement des cotisations AGR d’opérateurs de télécommunications comme Bharti Airtel, Vodafone Idea et Tata Teleservices l’année dernière en septembre, la Cour suprême avait laissé l’affaire Aircel et Rcom car ils étaient jugés dans le NCLT / NCLAT à ce moment-là. étape. La cour suprême avait déclaré que, puisque les deux sociétés étaient en voie d’insolvabilité, il ne serait pas approprié qu’elle s’immisce dans l’affaire à ce stade. Cependant, au cours de l’audience, il a observé que les cotisations gouvernementales doivent être acquittées et que la responsabilité de savoir qui les paie doit être fixée. Maintenant, l’ordre NCLAT serait placé avant le SC.

Si l’ordonnance NCLAT l’emporte, les vrais perdants seraient les banques car elles ne pourraient rien récupérer de leurs créances douteuses vis-à-vis des entreprises de télécommunications. Dans le cas où l’acheteur du spectre refuserait de payer intégralement les cotisations gouvernementales, le spectre reviendrait au DoT qui pourrait le mettre aux enchères à l’avenir. «Tout d’abord, il semble y avoir des incohérences flagrantes dans lesquelles le jugement d’une part soutient que le droit d’utiliser le spectre est un actif de l’entreprise débitrice et que le DoT est un créancier opérationnel, tandis que d’autre part, il soutient que le le spectre ne peut pas être utilisé sans le paiement des redevances requises du DoT qui ne peuvent être effacées dans le cadre du CIRTV. Ainsi, en fait, le jugement semble être contraire à l’IBC où les dettes de la Couronne n’ont pas priorité sur les créances des autres créanciers », a déclaré à FE un avocat chevronné des prêteurs.

Bien qu’une partie du spectre d’Aircel ait été acquise par Bharti Airtel par le biais de la négociation et celle de Rcom par Reliance Jio, ils ne peuvent pas être obligés de payer les cotisations AGR car le SC avait décidé que les acheteurs ne peuvent être invités à payer les arriérés que s’ils acquièrent le spectre entier, pas une partie de l’ensemble.

Dans l’affaire Aircel, les cotisations totales d’un consortium de prêteurs dirigé par la State Bank of India s’élevaient à Rs 58 670 crore. De cette UVARCL avait proposé de payer Rs 19 600 crore. UVARCL avait proposé de payer 6 630 crores de roupies par le biais de débentures convertibles facultatives à coupon zéro. Il avait proposé de convertir le montant du solde en fonds propres de 24% à émettre à prime aux créanciers financiers. La proposition était qu’au départ, UVARCL détiendrait 76% de fonds propres et les créanciers financiers 24%, mais qu’après une période de cinq ans, les créanciers financiers obtiendraient 74% de fonds propres contre les débentures en cours si leurs cotisations ne pouvaient pas être remboursées par UVARCL par le biais de la monétisation d’actifs.

