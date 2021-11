Reculez Biden ! La Chine émet une grave menace alors que les États-Unis envoient un navire de guerre dans l’étroit détroit de Taiwan | Monde | Nouvelles

L’armée chinoise a déclaré mardi que la présence du destroyer lance-missiles créait des risques pour la sécurité et compromettait la stabilité régionale. Pékin s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour contrer toutes les menaces et provocations, et sauvegarder la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale, a déclaré un porte-parole militaire dans un communiqué.

Le Milius participe à ce que les États-Unis considèrent comme une activité de routine – mais que la Chine considère comme un effort concerté de Washington pour attiser les tensions régionales.

La marine américaine a déclaré que le destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke Milius avait effectué un « transit de routine dans le détroit de Taiwan » à travers les eaux internationales conformément au droit international.

Dans un communiqué, il a déclaré: « Le transit du navire à travers le détroit de Taiwan démontre l’engagement des États-Unis en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert.

« L’armée américaine vole, navigue et opère partout où le droit international le permet. »

Le mois dernier, l’armée chinoise a condamné les États-Unis et le Canada pour avoir chacun envoyé un navire de guerre à travers le détroit de Taïwan, les accusant de menacer la paix et la stabilité dans la région.

La Chine revendique un gouvernement démocratique de Taiwan comme son propre territoire et a organisé des missions répétées de l’armée de l’air dans la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) de Taiwan au cours de la dernière année, provoquant la colère à Taipei.

Les États-Unis, comme la plupart des pays, n’ont pas de relations diplomatiques formelles avec Taïwan, mais sont leur plus important bailleur de fonds international et fournisseur d’armes.

Pékin considère Taïwan comme la question la plus sensible et la plus importante dans ses relations avec Washington.

Des navires de la marine américaine transitent par le détroit environ tous les mois, au grand dam de Pékin.

Les alliés américains envoient également occasionnellement des navires à travers le détroit, y compris la frégate britannique HMS Richmond en septembre.

