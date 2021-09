Récupération de Bitcoin et Ethereum, ADA, XRP, SOL, DOT et DOGE Rally

in

Le prix du Bitcoin s’est renforcé et a dépassé les 44 000 USD. Ethereum est de retour au-dessus de 3 100 USD, le XRP a bondi au-dessus de la résistance de 1,00 USD. ADA, SOL, DOT et DOGE sont en hausse de plus de 10 %.

Le prix du Bitcoin est resté bien soutenu au-dessus de la zone des 40 000 USD. En conséquence, BTC a entamé une reprise régulière au-dessus du niveau de 43 000 USD. Il est actuellement (04:49 UTC) en hausse de plus de 5% et il pourrait accélérer davantage au-dessus de 44 000 USD.

De même, la plupart des principaux altcoins augmentent régulièrement. L’ETH a gagné près de 10% et a franchi la zone de résistance des 3 000 USD. Le XRP a augmenté de près de 11% et a cassé la résistance de 1,00 USD. L’ADA est également en hausse et a franchi la résistance clé de 2,20 USD.

Prix ​​du bitcoin

Après avoir formé une base au-dessus de 41 200 USD, le prix du bitcoin a entamé un nouveau mouvement à la hausse. BTC a franchi les niveaux de résistance de 42 500 USD et 43 000 USD. Il tente désormais de clôturer au-dessus de 44 000 USD. Si les taureaux restent en action, il pourrait y avoir une poursuite à la hausse vers le niveau de 45 000 USD. La prochaine résistance majeure pourrait être de 45 500 USD.

A la baisse, un support immédiat est proche de 43 200 USD. Le prochain support clé se forme maintenant à près de 42 500 USD, en dessous duquel le prix pourrait amorcer une nouvelle baisse.

Prix ​​de l’Ethereum

Le prix de l’Ethereum s’est accéléré au-dessus des niveaux de résistance de 2 880 USD et 2 950 USD. L’ETH a même dépassé le niveau de 3 000 USD. Il montre des signes positifs, mais les haussiers pourraient faire face à une résistance proche de 3 200 USD. S’il y a une cassure nette au-dessus de 3 200 USD, le prix pourrait augmenter vers le niveau de 3 350 USD.

Sinon, le prix pourrait corriger à la baisse vers le support de 3 000 USD. Une cassure sous les 3 000 USD pourrait éventuellement ouvrir la porte à un nouveau test du niveau des 2 880 USD.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) a formé une base au-dessus du support de 2,00 USD et a entamé une augmentation majeure. Il a franchi les niveaux de résistance de 2,12 USD et 2,20 USD. Il est en hausse de plus de 12% et s’échange à près de 2,30 USD. La prochaine résistance majeure est proche de 2,35 USD, au-dessus de laquelle les haussiers pourraient tester le niveau de 2,50 USD.

Litecoin (LTC) est en hausse de 7% et il est de retour au-dessus du niveau de 160 USD. Les taureaux se débattent maintenant près de 162 et 165 USD. Une cassure nette au-dessus de 165 USD pourrait conduire le prix vers 175 USD. La prochaine résistance majeure est proche du niveau de 188 USD.

Dogecoin (DOGE) a bondi de 11% et a dépassé le niveau de résistance de 0,220 USD. Il teste le niveau de 0,225 USD et il pourrait continuer à augmenter vers le niveau de résistance de 0,232 USD. D’autres gains pourraient ouvrir la porte à un mouvement vers le niveau de 2,50 USD.

Le prix du XRP est également passé au-dessus des niveaux de résistance de 0,950 USD et 1,00 USD. Il est en hausse de près de 11% et se négocie près du niveau de 1,02 USD. Si les taureaux restent en action, le prix pourrait éventuellement augmenter vers les niveaux de 1,08 et 1,10 USD à court terme.

Marché des autres altcoins aujourd’hui

De nombreux altcoins ont augmenté de plus de 15%, notamment AR, LUNA, ATOM, PERP, FTM, IOST, XTZ, HBAR, AXS, AVAX, DOT, MANA, SOL et ENJ. Parmi ceux-ci, AR a augmenté de 34% et a dépassé le niveau des 50 USD.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin montre des signes positifs au-dessus de 43 500 USD. Si le BTC s’installe au-dessus de 44 000 USD, il y a des chances d’avoir plus d’avantages vers 45 000 USD ou même 46 200 USD.

