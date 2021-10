Récupération du portefeuille Bitcoin Core – ryptonewmedia

Hey,

Je suis à la recherche d’un peu de conseils concernant la récupération d’un portefeuille de base bitcoin à partir d’un ancien ordinateur portable, en raison de l’âge du système et d’un problème que je rencontre avec l’utilisation à 100% du disque dur, je ne suis pas sûr de pouvoir pour mettre à jour le noyau bitcoin avant que le disque dur de l’ordinateur portable ne tombe en panne car le noyau bitcoin a environ 8 ans de retard sur le système, j’envisage donc de prendre une copie du fichier wallet.dat et de le déplacer vers un nouveau système avec une version à jour de bitcoin core, mais j’ai quelques questions à ce sujet.

1. Étant donné que je suis au Royaume-Uni où Bitcoin Core n’est plus disponible au téléchargement, dois-je simplement utiliser mon VPN pour accéder à une région où il peut être téléchargé ou prendre une copie du fichier .exe d’origine à partir des téléchargements sur mon ancien ordinateur portable et l’utiliser pour l’installer sur l’un de mes nouveaux systèmes ? **** EDIT j’ai confondu le [bitcoin.org](https://bitcoin.org) problème avec [bitcoincore.org](https://bitcoincore.org) ****

2. Dois-je utiliser bitcoin core ou puis-je déplacer et accéder au fichier wallet.dat à partir d’un autre programme de portefeuille ?

3. Étant donné que je peux simplement ouvrir le noyau bitcoin sur l’ordinateur portable, je suppose que je n’ai pas de mot de passe dessus, mais pourrait-il y avoir un cryptage qui pourrait m’empêcher de charger le fichier wallet.dat sur un nouveau système ? Je ne me souviens pas de l’avoir réglé, mais cela ne veut pas dire que je ne l’ai pas fait, alors y a-t-il un moyen de vérifier cela?

4. Étant donné que la copie du portefeuille sera sur les deux systèmes, cela signifie-t-il que tant qu’il y a du bitcoin dans ce portefeuille, il serait techniquement visible sur les deux machines (si le noyau bitcoin de l’ordinateur portable était à jour) ?

5. Existe-t-il d’autres méthodes de récupération de ce portefeuille que je devrais envisager ou est-ce la meilleure option ?

Merci

Michael

Juste une note latérale, l’utilisation à 100% du disque dur est un problème intermittent où elle atteint un maximum ou est très élevée avec les processus de base, avec le noyau bitcoin en cours d’exécution si d’autres processus démarrent en arrière-plan comme ceux de Windows, il maximisera le dur drive, ce qui signifie que la mise à jour du noyau bitcoin se fait à un rythme d’escargot, j’ai essayé de nombreuses méthodes différentes pour résoudre ce problème, mais je pense que le disque dur est tout simplement trop vieux à ce stade.

