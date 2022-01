Récupération et résilience : une année dans l’immobilier

Alors que le monde pivote progressivement vers la normalité, il est crucial de faire le point sur les comportements dominants des utilisateurs et les forces du marché qui ont façonné le paysage immobilier.

2021 a été une année de rédemption et d’optimisme prudent pour les industries du monde entier. La courbe d’apprentissage abrupte de 2020 a poussé les entreprises, en particulier l’immobilier, à riposter avec des pratiques robustes et une numérisation sans précédent. Malgré les contingences des prévisions de la deuxième et de la troisième vague, le secteur s’est tenu debout et est ressorti plus fort. Alors que le monde pivote progressivement vers la normalité, il est crucial de faire le point sur les comportements dominants des utilisateurs et les forces du marché qui ont façonné le paysage immobilier.

Plus que quatre murs

Une période prolongée marquée par l’isolement et l’incertitude a eu un impact durable sur les gens et les choix de mode de vie. Bien que cela soit évident dans les habitudes de consommation et les habitudes de dépenses, les effets sont plus profonds dans les investissements à long terme. L’accession à la propriété n’est plus une simple ambition financière ; il offre un sentiment de sécurité et de confort inégalé. Dans un marché de plus en plus axé sur l’utilisateur final, il y avait une nette préférence pour les constructeurs réputés et les propriétés prêtes à emménager qui permettaient une possession rapide.

Les maisons ont été refondues comme des espaces multifonctionnels qui servent à plusieurs fins. Par conséquent, l’aspiration à un grand logement spacieux avec des équipements axés sur la commodité s’est développée de manière universelle. En raison de l’évolution des écosystèmes de travail, la proximité physique des postes de travail n’est plus un facteur décisif pour un acheteur. Par conséquent, les acheteurs souhaitent opter pour un mode de vie calme et périurbain, niché en banlieue. La santé et le bien-être occupant une place centrale, le besoin d’une ventilation naturelle, de fonctionnalités écoénergétiques et d’un accès à des espaces verts en plein air n’a jamais été aussi important.

Une approche axée sur le client

La numérisation accélérée était l’armure la plus solide pour les développeurs sur l’ensemble du marché. Alors que la technologie a été essentielle pour combler le fossé entre les constructeurs et les utilisateurs finaux, elle a également contribué à démocratiser l’accession à la propriété pour une population plus large.

Étant donné que les visites virtuelles et les transactions sans papier dominaient le parcours d’achat, l’instauration de la confiance était un impératif stratégique. L’expérience client est devenue le pivot et la mesure du succès des transactions immobilières. Pour garder une longueur d’avance, les développeurs devaient anticiper les besoins des acheteurs et proposer des offres qui répondraient à leurs attentes présentes et futures. En parallèle, les constructeurs ont également été chargés de gérer la hausse des prix des matières premières.

Un aperçu du marché

Le segment de l’immobilier résidentiel a connu une hausse sans précédent au cours des 20 derniers mois. Dans le sillage d’une demande en plein essor, de taux d’intérêt décennaux bas, de politiques gouvernementales favorables et d’une campagne de vaccination agressive, le secteur est positionné pour une plus grande échelle. Selon JLL India, les ventes de logements ont augmenté de plus de 124 % en glissement annuel pour atteindre 32 358 unités dans les sept principales villes. En outre, entre janvier 2021 et septembre 2021, les entrées d’investissements en capital-investissement se sont élevées à 3,3 milliards de dollars US.

L’impressionnante reprise du secteur immobilier en 2021 est également attestée par une consolidation accrue du marché et des actions immobilières en plein essor. Certains des plus gros joueurs ont gagné 40 à 110 % depuis le début de l’année. Cela témoigne également de la confiance croissante du marché dans l’industrie.

La route devant

Alors que 2020 était sans doute l’année qui a paralysé les entreprises, 2021 pourrait mettre les choses en mouvement. L’immobilier a été l’un des premiers secteurs à tirer efficacement les leçons de la pandémie en stratégies concrètes. Le segment résidentiel, en particulier le logement abordable, prendra de l’importance sur le marché. Le gouvernement continue de pousser cela à travers diverses incitations fiscales qui profitent aux clients et aux développeurs. Les segments autres que les appartements, comme les développements tracés, sont également susceptibles d’attirer l’attention des investisseurs.

Le secteur immobilier deviendra plus organisé en raison de la consolidation accélérée du marché, des réformes structurelles et politiques et de la demande accrue de promoteurs de marque. Les ventes de logements devraient atteindre les niveaux d’avant COVID. Par conséquent, les prix devraient s’apprécier de 5 à 10 %, selon un rapport d’ANAROCK. Le secteur est également positionné pour voir une augmentation des investissements en capital-investissement.

Alors que les développeurs planifient leurs opérations pour rester pertinents, ils doivent s’adapter rapidement aux aspirations changeantes des clients. Cela inclurait, mais sans s’y limiter, une conception résidentielle à faible consommation d’énergie, des offres personnalisées, des pratiques de construction durables, des solutions numériques et des fonctionnalités axées sur la commodité. Il est également essentiel d’intégrer transparence et crédibilité à chaque étape du parcours d’achat d’une maison. Alors que nous entrons dans une nouvelle ère de l’immobilier, il est primordial de renforcer la confiance des clients et des parties prenantes.

(Par Ashish R. Puravankara, directeur général, Puravankara Limited)

