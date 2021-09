Récupération inégale : à Rs 1,12 crore lakh, la TPS d’août baisse de 4 % ; secteur des services, la consommation reste faible

Les perceptions de la TPS dans les principaux États manufacturiers tels que le Maharashtra, le Tamil Nadu, le Gujarat et le Karnataka ont affiché une croissance annuelle de 25 à 35 % en août.

Les perceptions brutes de la taxe sur les produits et services (TPS) se sont élevées à Rs 1,12 crore lakh en août (principalement les transactions de juillet), en hausse de 30% sur un an mais en baisse de 3,8% sur le mois, signalant une reprise économique en cours mais suggérant que les activités ne reprennent pas. uniformément dans tous les secteurs.

La faiblesse persistante du secteur des services clés et la faiblesse de la consommation ont un impact sur le rythme de la reprise. Les données publiées séparément ont indiqué que le Nikkei manufacturier PMI a chuté à 52,3 en août contre 55,3 le mois précédent ; De plus, la production quotidienne moyenne de factures électroniques au cours des 30 premiers jours d’août n’était que de 2 % supérieure au niveau de juillet.

Le produit intérieur brut (PIB) réel de l’Inde a augmenté de 20,1% au cours du trimestre de juin par rapport à l’année précédente, donnant l’illusion d’une forte reprise économique, mais il a été largement tiré par une base profondément contractée (-24,4%). En termes absolus, le PIB réel était toujours inférieur de 9,2 % au niveau d’avant la pandémie (trimestre de juin de l’EX20). La fabrication, la construction, l’électricité et l’exploitation minière ont connu une croissance suffisamment rapide au cours du trimestre de juin pour compenser les fortes baisses du trimestre de l’année précédente, mais les principaux secteurs des services n’ont même pas pu inverser complètement la baisse. La consommation privée, la principale composante de l’économie, est restée de 12 % inférieure au niveau de l’exercice 20.

“Les solides revenus de la TPS devraient également se poursuivre dans les mois à venir”, a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué.

Alors que la consommation privée et les investissements n’ont pas encore montré la force de résistance vantée par les gestionnaires gouvernementaux, les recettes fiscales du gouvernement affichent une forte croissance. Les recettes fiscales nettes du Centre ont augmenté de 2,6 fois en un an pour atteindre 5,29 lakh crore ou 32,2 % de l’exercice 22BE au cours de la période avril-juillet, contre seulement 12,4 % de l’objectif correspondant signalé il y a un an.

Grâce aux mesures prises pour améliorer la conformité et à un déplacement des entreprises loin du secteur informel, la TPS rapporte également la productivité des revenus que ses partisans lui attribuaient. Même si le taux moyen pondéré de la TPS continue d’être d’environ 11% par rapport au taux de revenu neutre calculé d’un peu plus de 15% et que des éléments majeurs comme les carburants automobiles sont toujours en dehors du net, les collectes ont montré une augmentation pendant plusieurs mois jusqu’à la deuxième pandémie. la vague a frappé les entreprises et rapidement après avoir pris un coup en juin (Rs 92 849 crore).

«Les collections de la TPS, après avoir affiché au-dessus de la marque de Rs 1 lakh-crore pendant neuf mois consécutifs, sont tombées en dessous de Rs 1 lakh crore en juin 2021 en raison de la deuxième vague de Covid-19. Avec l’assouplissement des restrictions de Covid, les perceptions de la TPS pour juillet et août 2021 ont à nouveau dépassé 1 lakh crore, ce qui indique clairement que l’économie se redresse à un rythme rapide », a déclaré le ministère.

Au cours du mois d’août, les revenus des transactions intérieures (y compris l’importation de services) sont de 27% plus élevés que les revenus de ces sources au cours du même mois l’année dernière. Même par rapport aux revenus d’août en 2019-2020 de 98 202 crores, il s’agit d’une croissance de 14%.

Sur les recettes brutes de la TPS perçues en août 2021, la TPS centrale était de 20 522 crores de Rs, la TPS de l’État de 26 605 crores de Rs, la TPS intégrée de 56 247 crores de Rs (y compris 26 884 crores de Rs perçus sur l’importation de marchandises) et cess 8 646 crores de Rs (y compris 646 crores de Rs collectés à l’importation de marchandises).

Le gouvernement a réglé Rs 23 043 crore à CGST et Rs 19 139 crore à SGST de l’IGST en tant que règlement régulier. En outre, il a également réglé Rs 24 000 crore en tant que règlement ad hoc IGST dans le rapport de 50:50 entre le Centre et les États / UT. Le revenu total du Centre et des États après les règlements réguliers et ad hoc en août est de Rs 55 565 crore pour la CGST et de Rs 57 744 crore pour la SGST.

Pour la deuxième année consécutive, le Centre empruntera dans le cadre d’un mécanisme spécial à faible coût en 2021-2022 pour combler un déficit béant dans le pool de compensation de la TPS et transférer les fonds aux États sous forme de prêts adossés sans aucun coût budgétaire important pour les États. Le plan est d’emprunter sous cette fenêtre Rs 1,58 crore lakh en 2021-22.

Alors que le montant emprunté dans le cadre du mécanisme activé par la RBI l’année dernière était de Rs 1,1 lakh crore, le Centre a récemment reconnu au Parlement qu’un montant de Rs 81 179 crore n’avait pas encore été versé aux gouvernements des États pour les compenser pleinement pour leur manque à gagner de la TPS pour l’exercice 2020-21.