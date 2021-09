Récupérez les cotisations des sucreries en étiquetant les sacs, déclare le Maharashtra aux banques

Les sucreries seront tenues de soumettre une lettre de garantie au commissaire au sucre avec leur licence de broyage garantissant le recouvrement des cotisations gouvernementales par le biais de l’étiquetage, a-t-il déclaré.

Le Maharashtra Sugar Commissionerate a demandé aux banques coopératives et nationalisées de l’État qui accordent des prêts hypothécaires aux sucreries de percevoir les cotisations gouvernementales en étiquetant les sacs de sucre promis à ces banques au cours de la saison de broyage de 2021-2022. Selon les responsables, ces usines doivent au gouvernement environ Rs 3 600 crore à ce jour.

Dans le passé, le gouvernement s’est porté garant de plusieurs moulins pour les prêts obtenus auprès des banques coopératives et nationalisées. Mais cela n’est pas possible maintenant, car la Reserve Bank of India (RBI) et la NABARD ont déclaré que les usines avec une ressource nette disponible (NDR) négative ne peuvent pas bénéficier de prêts de la part des banques.

Le gouvernement a également fourni du capital-actions pour les projets de cogénération de certaines usines. Plusieurs usines avaient contracté des prêts auprès de la Maharashtra State Cooperative Bank (MSCB), de la Mumbai Bank et des banques coopératives centrales du district de Nanded et Osmanabad, dont le gouvernement était le garant, et n’avaient pas remboursé. Le gouvernement a donc décidé de récupérer ces prêts auprès des usines défaillantes. Une décision en ce sens a été prise lors de la récente réunion du groupe des ministres.

Shekhar Gaikwad, commissaire au sucre, a déclaré qu’environ 53 usines ont été identifiées pour défaut de paiement et qu’une circulaire a été publiée pour informer les banques de prendre note de cette décision. Les banques ont été invitées à déduire le montant des ventes de sucre des usines en étiquetant les sacs de sucre à un taux de 50 Rs par quintal et de 25 Rs par quintal en fonction de leur historique de paiement de canne.

Les sucreries seront tenues de soumettre une lettre de garantie au commissaire au sucre avec leur licence de broyage garantissant le recouvrement des cotisations gouvernementales par le biais de l’étiquetage, a-t-il déclaré.

Le commissariat a demandé aux agriculteurs de se méfier de la situation financière des moulins avant de leur fournir de la canne à sucre. Le commissariat a préparé une liste codée par couleur des usines en fonction de leur comportement de paiement.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.