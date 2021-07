Récupérez vos fichiers perdus ou supprimés avec DroidKit, disponible pour essayer gratuitement aujourd’hui

Vous stockez de nombreuses données personnelles dans votre téléphone, des mots de passe aux photos, en passant par les documents, etc. Et bien que ces fichiers soient généralement sûrs, il existe des cas où les données peuvent être corrompues ou perdues. Heureusement, dans de nombreuses situations, vos données personnelles peuvent être restaurées à l’aide d’un service comme DroidKit, une solution de récupération et de réparation de fichiers qui prend en charge les appareils Android rootés et non rootés.

Récupérer des données perdues ou supprimées avec DroidKit

Les fonctionnalités de récupération de données de DroidKit sont conçues pour fonctionner avec tous les appareils Android, quels que soient la marque, le modèle ou l’état racine. Selon vos besoins, deux modes de récupération sont disponibles :

Comme son nom l’indique, Quick Recovery analyse rapidement le stockage de votre téléphone, y compris toutes les cartes SD formatées, à la recherche de 13 types différents de fichiers essentiels, notamment des photos, des messages, des contacts, des fichiers APK, des données WhatsApp, etc. Une fois trouvés, ces éléments peuvent être prévisualisés, restaurés sur votre appareil Android ou supprimés de manière sélective. Votre téléphone n’a pas besoin d’être enraciné pour utiliser la récupération rapide.

Pour des tâches de restauration de données plus complètes, Deep Recovery permet à l’accès root d’analyser les coins les plus éloignés et les plus sombres de votre appareil Android. Il peut localiser efficacement tout type de fichier supprimé, tant qu’il n’a pas été écrasé. Selon iMobie, Deep Recovery de DroidKit “garantit le taux de réussite le plus élevé de l’industrie en matière de récupération de données perdues”.

Veuillez noter que pour utiliser Deep Recovery, le logiciel rootera automatiquement votre appareil.

Contournez votre écran de verrouillage avec DroidKit

Si l’écran de votre téléphone est fissuré ou ne répond pas, ou si vous vous êtes verrouillé hors de votre appareil, DroidKit peut également être utilisé pour contourner l’écran de verrouillage de votre téléphone. Que vous utilisiez un code PIN à 4 ou 6 chiffres, un mot de passe, un motif, une vérification d’empreintes digitales, une reconnaissance faciale ou tout autre type de méthode de sécurité, DroidKit peut le contourner en quelques clics. Mieux encore, vous n’avez pas besoin d’un accès root pour utiliser la fonction de contournement de l’écran de verrouillage de DroidKit.

Attention: Pour des raisons de sécurité, l’utilisation de cet outil DroidKit effacera automatiquement toutes les données de l’appareil. Notez également que les téléphones OnePlus ne sont actuellement pas compatibles avec cette fonctionnalité, bien que le support soit bientôt disponible.

Réparez les erreurs au niveau du système de votre appareil Samsung avec DroidKit

Outre la perte de données et les problèmes de périphérique verrouillé, vous avez parfois simplement besoin d’aide pour résoudre les erreurs système. Compatible uniquement avec les appareils Samsung, la fonction de réparation du système de DroidKit peut être utilisée pour corriger divers bogues au niveau du système que vous pouvez rencontrer lors de l’utilisation de votre téléphone, des écrans noirs aux écrans tactiles qui ne répondent pas, aux écrans gelés, etc.

Téléchargez DroidKit et commencez votre essai gratuit aujourd’hui

DroidKit est gratuit à télécharger et à essayer sur Windows et macOS. Avec cette version gratuite, vous pourrez tester certaines fonctionnalités de DroidKit pour voir si elles fonctionnent pour vous. Lorsque vous êtes prêt à déverrouiller le reste des capacités de DroidKit, les options de tarification sont assez flexibles.

Jusqu’au 6 août, les lecteurs d’Android Police peuvent économiser 15 $ sur un abonnement de 3 mois ou 1 an à DroidKit lorsque le code promo FORAP0727 est appliqué à la caisse.

Après cette période, vous pouvez acheter une année complète d’accès à l’ensemble des outils DroidKit – qui comprend des mises à jour gratuites pour l’année, la prise en charge de 5 appareils et une garantie de remboursement de 60 jours – pour 79,99 $ (201,94 $ de réduction). Si vous n’avez pas besoin de toutes les fonctionnalités que DroidKit a à offrir, vous pouvez les acheter séparément en fonction des besoins, avec des abonnements annuels à partir de 25,99 $ et des plans à vie aussi bas que 35,99 $ par fonctionnalité.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités robustes de DroidKit, y compris celles qui n’étaient pas couvertes dans cet article, comme les réinstallations du système d’exploitation Android, les nettoyages du système et le contournement de la protection contre les réinitialisations d’usine (FRP) pour les appareils Samsung, consultez la page Web officielle ici.

Noter: Ce message est une annonce. Le contenu à l’intérieur ne représente pas les points de vue ou les opinions de l’équipe Android Police. Des publications comme celles-ci aident à financer toutes les bonnes choses que vous voyez sur AP, et vous pouvez nous aider davantage en consultant les produits ou services présentés sur cette page.

