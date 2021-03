Recur lève 5 millions de dollars pour des redevances NFT perpétuelles multiplateformes

Une nouvelle plate-forme de jetons non fongibles (NFT) peut-elle enfin résoudre le problème des redevances à l’échelle de l’écosystème?

La plate-forme NFT Recur a annoncé jeudi un tour de table de 5 millions de dollars dirigé par DeFi Alliance, Delphi Digital, le cofondateur d’Ethereum, Joe Lubin et Gemini, entre autres.

L’augmentation revendique un certain nombre de superlatifs notables, y compris le premier investissement d’amorçage dans l’écosystème NFT du vétéran de l’industrie Gary Vaynerch, ainsi que le plus grand cycle d’amorçage jamais réalisé pour un projet NFT (Dapper Labs a collecté de nombreux multiples plus d’argent au cours de sa collecte de fonds de trois ans histoire, mais en grande partie dans les séries A).

Actuellement, il existe un certain nombre de plates-formes qui permettent aux NFT de verser des redevances aux artistes après chaque vente sur le marché secondaire, y compris Treum, le développeur de Foundation, Zora et Euler Beats. L’innovation clé de Recur sera une norme de jeton ERC qui permettra aux redevances de fonctionner quelle que soit la plate-forme.

«L’équipe technique de RECUR est impliquée dans le processus officiel d’améliorations d’Ethereum (EIP), et notre technologie sera mise en œuvre au niveau de la couche blockchain», a déclaré le PDG de Recur, Zach Bruch. «Ce faisant, cela permettra aux NFT frappés sur notre plate-forme de se déplacer librement dans l’écosystème tout en générant des redevances récurrentes pour les propriétaires et les détenteurs de propriété intellectuelle. En fin de compte, notre objectif est de rendre les NFT indépendants de la chaîne et de garder les NFT et les redevances décentralisés. »

Bruch n’a pas fait référence à un EIP spécifique sur lequel son équipe travaille. Des propositions similaires, telles que EIP-2981, qui ajoute une fonctionnalité de redevance standard à la norme ERC-721 NFT, sont également en cours d’élaboration.

Alors que l’espace NFT est de plus en plus encombré (et que les redevances de Recur seront vraisemblablement applicables à l’ensemble de l’écosystème), une autre façon de se démarquer consiste à faire la une des journaux et à acquérir la propriété intellectuelle. À cette fin, Recur met en avant d’anciens dirigeants de l’industrie des médias via les anciens dirigeants de Disney Stephen Teglas et Chris Heatherly. Teglas a notamment occupé un poste au sein du département Licences de Disney.

«RECUR travaille avec certaines des plus grandes marques au monde, ce qui sera annoncé dans les mois à venir», a déclaré Bruch. «Nous travaillons exclusivement avec les marques Blue Chip pour les aider à proposer leur propriété intellectuelle au plus large public possible.»

Le communiqué de presse indique que la première «expérience de marque» de Recur sera publiée à l’été 2021.