Récurrence du cancer après radiothérapie

Par le Dr Tejinder Kataria,

La récurrence du cancer est la réapparition des cellules cancéreuses après la fin du traitement dirigé contre le cancer. Cela peut arriver après 3 mois à 20 ans pour divers cancers, car le cancer n’est pas une maladie unique. Les différents tissus du corps ont un potentiel différent pour former des cancers et le potentiel malin de chacun est différent. Les cancers comme les tumeurs cérébrales restent localisés au cerveau et se déplacent très rarement vers d’autres parties du corps, à l’exception de la colonne vertébrale. Le cancer de la prostate se développe lentement et peut prendre plusieurs années avant de manifester ses symptômes. Les cancers de la cavité buccale et de la tête et du cou sont en croissance relativement rapide mais restent loco-régionaux chez 90 % des patients. Cependant, le cancer du sein est considéré comme local/loco-régional et a un potentiel de métastases à distance même après 10 ans de chirurgie primaire.

La récidive peut être (i) Locale – dans la zone où le traitement a été administré pour la première fois. (ii) Loco-régionale – proche de la zone de premier cancer. (iii) À distance ou métastatique du premier site de cancer.

La radiothérapie est recommandée en tant que traitement à modalité unique ou en association avec la chirurgie et/ou la chimio/immunothérapie pour la gestion du cancer. La chirurgie et la radiothérapie sont des traitements locaux ou loco-régionaux alors que la chimiothérapie est nécessaire pour contrôler ou prévenir les métastases à distance. Les taux de récidive varient selon le stade et le type de cancer.

Pour les cancers de la tête et du cou, la radiothérapie offre > 95 % de chances de guérison pour le stade I – cancer du larynx. Interprété pour la récurrence, cela signifie une probabilité de 5 % de réapparition du cancer, la durée de vie des patients traités. De même, le cancer du sein de stade I traité par chirurgie seule les chances de récidive locale sont de 25 à 30 %, mais l’ajout de radiothérapie réduit les taux de récidive à moins de 3 à 5 %. avec > 50 % nécessitant un rayonnement local après l’opération.

Une récidive après radiothérapie peut être prise en charge par chirurgie, chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie ou réirradiation.

La réirradiation après récidive locale ou à distance, est possible après 12 mois de la première cure de radiothérapie. Les médecins cartographient la zone traitée plus tôt et calculent la décroissance de la dose ainsi que la dose de tolérance des tissus normaux environnants avant de décider de la modalité et de la dose de rayonnement une deuxième fois.

Des études récentes au cours de la dernière décennie ont montré que la ré-irradiation avec la radiothérapie stéréotaxique corporelle (SBRT) est efficace chez 50 à 70 % des patients pour le contrôle à long terme des récidives oligométastatiques ou de petit volume. Des techniques spéciales, notamment la radiochirurgie robotique développée par l’Université de Stanford, à la fin des années 1990, sont très utiles pour les patients nécessitant une irradiation électronique pour des métastases locales/locorégionales ou distantes dans les poumons, le foie, les os, le cerveau ou les ganglions lymphatiques.

(L’auteur est président de radio-oncologie, Cancer Institute Medanta – The Medicity. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

