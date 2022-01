Recyclage des déchets électroniques : des montagnes de déchets électroniques, des montagnes d’opportunités

Les entreprises indiennes de recyclage des déchets électroniques sont à l’avant-garde de la durabilité, avec leurs plans d’innovation et d’expansion actifs pour atteindre les nobles objectifs verts du pays



Par Srinath Srinivasan

L’Inde produit en moyenne plus de trois millions de tonnes de déchets électroniques par an sur un chiffre mondial oscillant à 50 millions de tonnes, selon Global E-Waste Monitor, un programme soutenu par l’Université des Nations Unies, l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche et l’Union internationale des télécommunications. Il indique en outre que les déchets électroniques mondiaux en 2021 pourraient atteindre 57,4 millions de tonnes.

En Inde, en 2019, il y avait 312 recycleurs officiels autorisés à traiter ces déchets électroniques. Cependant, ce nombre constitue moins de 5% de l’ensemble des recycleurs de déchets électroniques dans le pays. Environ 95% du secteur n’est toujours pas organisé et cela laisse plus de 75% des déchets électroniques générés non traités.

Quelques entreprises indiennes organisent désormais le secteur et tirent le meilleur parti de l’opportunité de générer des revenus à partir des déchets tout en réinjectant des matériaux recyclés dans les chaînes d’approvisionnement du pays. Cerebra Integrated Technologies, l’un des plus anciens et des plus grands acteurs du secteur du recyclage des déchets électroniques dans le pays, a été l’un des premiers à adopter le programme de responsabilité élargie du producteur (EPR), dans le cadre duquel il s’associe à des marques électriques et électroniques et à des acteurs IT/ITeS. d’extraire les métaux des déchets électroniques qu’ils génèrent et de les remettre dans l’industrie pour une nouvelle utilisation.

« L’EPR est l’une des nombreuses sources de revenus associées à l’entreprise. L’autre volet en ce qui concerne l’approvisionnement auprès d’entreprises qui sont de gros consommateurs d’électronique, leur envoie directement un devis pour se procurer des déchets électroniques sur une base de poids unitaire et fournir un certificat de destruction à l’approvisionnement. Nous extrayons ensuite tout, y compris le plastique, sans rien laisser à l’environnement », explique V Ranganathan, MD, Cerebra Integrated Technologies.

Cerebra reconditionne également les déchets électroniques qui n’ont pas besoin d’être détruits. Il dispose de 33 centres d’expérience pour vendre les produits reconditionnés. Ensuite, l’entreprise s’associe et transforme les ramasseurs de déchets en agents de collecte et achète des déchets électroniques via eux. « Ceci est également reconnu par les sociétés municipales à travers l’Inde actuellement, mais nous avons besoin d’une plus grande participation du gouvernement », dit-il.

De plus, Cerebra s’associe aux fabricants pour n’obtenir que les pièces réutilisables. « Pour la première fois, Apple travaille avec nous sur quelques produits de sa gamme pour mettre en œuvre ce plan », déclare Ranganathan. Le recycleur coté en bourse renvoie également des métaux aux principales industries d’ingénierie pour fabriquer des fils et des feuilles.

Dans cette optique, la société a étendu son usine de Karnataka avec un réseau de collecte à l’échelle nationale. « Alors que nous visons à diversifier nos points de collecte des déchets, en obtenant à terme directement les déchets électroniques du grand public, nous prévoyons également d’installer des usines à Mumbai et à Delhi qui réduiront la pollution due à la logistique », a déclaré Ranganathan. « Avec notre logiciel, nous pouvons retracer exactement où un déchet électronique a été ramassé et où il sera envoyé après recyclage », explique Ranganathan.

Cerebra traite environ 96 000 tonnes de déchets électroniques, le plus important du pays, dans le but de s’étendre à d’autres pays.

Ce que font essentiellement les recycleurs de déchets électroniques, c’est l’exploitation minière urbaine, principalement d’éléments de terres rares. Attero, un recycleur basé à Noida a pu contribuer aux besoins de cobalt de l’Inde, empêchant de nouvelles importations et une nouvelle exploitation minière. Elle se vante d’être la seule entreprise en Inde à recycler les batteries lithium-ion pour extraire 99 % de cobalt et de carbonate de lithium de qualité pharmaceutique et les restituer à la chaîne d’approvisionnement en plus d’autres métaux et composés, réduisant ainsi la dépendance aux importations. La société a obtenu 20 brevets aux États-Unis et en Europe sur les technologies de recyclage des batteries lithium-ion.

« L’Inde est également un gros importateur de lingots d’étain. Rien qu’en recyclant les déchets électroniques, nous ferons de l’Inde un exportateur net de lingots d’étain en 2021 », a déclaré Nitin Gupta, PDG et co-fondateur d’Attero Recycling. Il a attiré l’attention des investisseurs, levant 30 millions de dollars pour financer son exploitation et mettre en place son usine.

Cependant, l’industrie du recyclage des déchets est confrontée à plusieurs défis. « Premièrement, il existe un énorme écart entre le volume de déchets électroniques générés et celui recyclé. Ensuite, nous avons besoin d’une application stricte des lois et des directives existantes », a déclaré Ranganathan.

La plupart du grand public n’étant pas conscient des conséquences d’une élimination inappropriée des déchets électroniques, il existe un besoin urgent d’un programme national pour éduquer les consommateurs d’électronique. « Le problème de la prise de conscience, le changement de comportement est aussi difficile que d’organiser les travailleurs non syndiqués du secteur. Il y a de la technologie, du talent et des investissements, mais pas assez de sensibilisation », déclare Ranganathan.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.