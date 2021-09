Recyclage des déchets plastiques : la recherche de l’Université Cornell crée un cadre approfondi pour le recyclage chimique du plastique

Le cadre indique également que les conséquences du recyclage chimique dépendraient de plusieurs variables

Déchets plastiques: Le recyclage chimique est un processus qui permet aux déchets d’être transformés en ressources naturelles par décomposition physique du plastique en molécules plus petites à partir desquelles il a été produit à l’origine. Aujourd’hui, le College of Engineering de l’Université Cornell de New York a mené de nouvelles recherches pour faciliter ce processus. La recherche a été publiée dans la revue ACS Sustainable Chemistry and Engineering, dans laquelle les auteurs ont détaillé des modèles mathématiques et des méthodologies qui prennent en compte des aspects tels que l’équipement de recyclage chimique, le processus, les effets environnementaux ainsi que le marché des produits finaux, sur la base desquels ils recommandent différentes stratégies et technologies pouvant être adoptées pour le recyclage chimique des déchets plastiques.

Selon l’université, il s’agit de la première analyse complète à quantifier les impacts environnementaux du cycle de vie du recyclage chimique des déchets plastiques, y compris des impacts tels que la toxicité humaine et le changement climatique. Depuis les années 1950, des milliards de tonnes de plastique ont été produites, mais des études ont montré que 91 % de celui-ci n’a pas été recyclé. Cela pose non seulement des problèmes environnementaux, mais constitue également un gaspillage d’opportunités économiques résultant du recyclage et de la réutilisation du plastique.

Avec le cadre établi dans la recherche, le recyclage du polyéthylène haute densité, qui aide à fabriquer des articles comme des bouteilles rigides, des tuyaux souterrains et des jouets, etc., peut être recyclé plus couramment.

La recherche aide à donner aux acteurs de l’industrie ainsi qu’aux autorités et aux décideurs politiques une idée sur la façon de faire progresser le recyclage chimique afin que le plastique puisse être décomposé et réutilisé. Cependant, l’industrie ainsi que les experts en politiques devraient tenir compte de l’énorme quantité de choix et de variables qui accompagnent la voie technologique. À titre d’exemple, le document suggère que si la demande d’éthylène et de propylène est adéquate sur le marché, un type spécifique de technologie de séparation chimique devra être adopté, tandis que la demande de butane ou d’isobutane devra être compensée en utilisant un autre type de technologie.

Le cadre indique également que les conséquences du recyclage chimique dépendraient de plusieurs variables, comme le processus de fournisseur de produits chimiques et de matières premières.

